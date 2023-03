Sointu Borg ja hänen autistinen pikkuveljensä Topi ihastuttavat koskettavilla keskusteluillaan: "Ei huolta sisko"

Diili -voittaja ja yrittäjä Sointu Borg ja hänen veljensä Topi Borg nähtiin maanantaina Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa , jossa käsiteltiin autismia. Topi Borg on yksi päähenkilöistä Ylen Kirjolla-sarjassa , jossa kuvataan autismin kirjolla elävien ja heidän läheistensä elämää. Autismi ilmenee todella yksilöllisesti ja sen kirjo on erittäin laaja.

– Kyllä meillä Suomessakin on paljon autistisia ihmisiä ja autistien läheisiä. Aihe on yhä aika tuntematon ja muun muassa veljeni tässä on niin hieno sanallistamaan tätä kokonaisuutta, niin on tämä mahtava juttu, Sointu Borg mietti.