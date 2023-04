Raskausaikaa sävyttivät kovat selkäkivut ja kaalinhimo – tätä vuoden alussa äidiksi tulleelle Jenna Mäkikyrölle kuuluu nyt

Tosi-tv-tähti ja podcastaaja Jenna Mäkikyrö muutti syksyllä 2022 kumppaninsa Aleksi Gullstenin kanssa synnyinseudullensa Tornioon. Suositussa Nikotellen-podcastissa Mäkikyrö lopetti elokuussa 2022. Myös Gullstenin perhe asuu Tornion seudulla.

– Oli hyvä päätös muuttaa, koska lapsella on innokkaat isovanhemmat, jotka käyvät kylässä lähes päivittäin. Tietysti välillä on ikävä myös pääkaupunkiseudulle, kun siellä on ystäviä niin monen vuoden takaa. Onneksi välimatkat eivät ole kovin pitkiä lentämällä, Mäkikyrö kertoi MTV Uutisille.

Mäkikyrön ja Gullstenin esikoinen syntyi 1. tammikuuta vuonna 2023.

– Vauva on erittäin kiltti. Ehkä vaikea raskaus kompensoitui kiltillä lapsella. Sain raskausdiabeteksen, joka toi odotukseen omat haasteensa. Selkäkivut olivat valtavat ja unet jäivät vähäisiksi. Olin todella väsynyt ja turhautunut kipuun. Sulkeuduin täysin ihmisenä. Kävin hierojalla ja osteopaatilla, joista oli vähän apua. Mutta selkäni on niin huono, että raskaus vain pahensi kipuja.

Mielitekona Mäkikyröllä oli raskauden aikana lähinnä kaalisalaatti ja kaali ylipäätään.

Jälkikäteen ajateltuna Mäkikyrön synnytys oli hänelle mieletön kokemus. Kivunlievityksen kanssa oli kuitenkin haasteita.

– Epiduraali ei tehonnut. Kolme kertaa sitä yritettiin laittaa, mutta joillakin ne eivät vain toimi. Se oli rankkaa, koska tunsin kivun kahta kauheammin. Synnytyksen kestoksi laskettiin 6 tuntia, mutta ponnistusvaiheeni oli vain 30 minuuttia. Kaikki kipu unohtui, kun lapsi syntyi. Sairaalassa olimme kolme päivää.

Alvar Samuelin ristiäisiä juhlittiin helmikuussa perheen ja kummien kesken. Mäkikyröllä on tosin iso perhe, joten vieraita oli yhteensä vajaa 30. Myös Mäkikyrön hyviä ystäviä lensi juhliin pääkaupunkiseudulta.

– Ylilyönti tuli tietysti syömisten kanssa, joita sai syödä pitkin viikkoa juhlien jälkeenkin. Samuel on kumppanini toinen nimi ja Alvar on vain kaunis nimi. Lisäksi hän näyttää aivan Alvarilta. Ennen syntymää mielessämme oli eri nimi, mutta hän ei synnyttyään näyttänyt siltä.

Alvar on hyvä nukkuja, joka vetää sikeitä 12 tuntia yössä, joista 9 tuntia kuluu usein vielä heräämättä. Arkirytmi koostuu vaunuilusta, mummoloissa käynneistä, päiväunista ja niskatreeneistä. Iltapuuhiin aletaan aina samaan aikaan, jotta Alvar pääsee hyvissä ajoin unille.

Suurimpia onnistumisentunteita Mäkikyrölle on ollut nähdä iloinen ja tyytyväinen vauva.

– Vaati paljon opettelua nähdä, miksi Alvar esimerkiksi itkee. Alussa yöt olivat haastavia, mutta eivät enää. Alvar on iloinen, hymyilevä ja juttelee taukoamatta. Mahdottoman kiltti, Mäkikyrö kuvailee pienokaistaan.

Rakkaus roihahti uudelleen vuosien jälkeen

Mäkikyrö on aina halunnut äidiksi. Vain lasten lukumäärä on ollut epäselvä.

– Tällä hetkellä yksi on erittäin hyvä. Minulla on kolme kummipoikaa ja sisarusten lapset, niin lasten kanssa on ollut aina luonnollista olla. Itsellä on mennyt aika villisti ja on tullut juhlittua, mutta en kaipaa sitä enää yhtään. Ykkösprioriteetti on lapseni. En ole enää niin itsekäs missään määrin.

Äitinä Mäkikyrö haluaa olla mahdollisimman suvaitsevainen ja hyväksyä lapsensa juuri sellaisena kuin hän on. Hän toivoo, että lapsi voi puhua hänelle mistä vain.

Tällä hetkellä Mäkikyrön työt ovat tauolla lukuunottamatta Mutsiputki-podcastia. Sen äänitykset vievät toisen podcastin tekijän Jonna Saaren kanssa noin tunnin viikossa.

– En ole vielä ajatellut, miten kauan olen kotona. Teen somea työkseni, joten sitä voi tehdä aika vapaasti.

Nykyisen kumppaninsa Mäkikyrö on tavannut ensimmäisen kerran 2013.

– Tapailimme silloin ensimmäisen kerran, kun olimme nuoria. Sitten se jotenkin aikoinaan kariutui ja jäimme ystäviksi. Pari vuotta sitten kesällä huomasimme, että aloimme viihtyä taas paremmin yhdessä. Huomasimme, että olemme toisemme ne ihmiset, joiden kanssa haluaa olla.

Pari on kuitenkin ollut tekemisissä enemmän tai vähemmän jo ennen yhteenpaluuta. Molemmilla on ollut uusia suhteita, mutta he ovat olleet ystäviä koko ajan. Kihlat vaihdettiin lokakuussa 2022.

– Hän on niin huomaavainen. Minun ei tarvitse ikinä miettiä, tuleeko hän jonkun kanssa toimeen tai miten hän käyttäytyy. Hän on niin avoin ja iloinen ihminen.

Lapsi on vaikuttanut parisuhteeseen myönteisesti

Lapsi on tuonut Mäkikyrön ja Gullstenin parisuhteeseen vain hyviä asioita. Alussa toki hermot saattoivat kiristyä väsymyksen ja uuden opettelemisen vuoksi.

– Koen, että vauvan saapumisen myötä osaamme ottaa toisemme paremmin huomioon ja arvostamme yhteistä aikaa ja toisiamme vieläkin enemmän, Mäkikyrö kertoi onnellisena.

Haaveitaan Mäkikyrö ei ole juuri ajatellut, koska hän on oppinut, ettei tulevaisuudesta kannata stressata. Hän antaa asioiden tapahtua omalla painollaan.

Realityohjelmiin hän ei kuitenkaan tällä hetkellä lähtisi, vaikka tulevaisuudessa se voisikin olla mahdollista.

– En ainakaan mihinkään sinkkujen ryyppäysohjelmaan lähtisi. Mutta jos nyt tulisi jokin mielenkiintoinen kilpailuohjelma, niin en varmaan sanoisi ei. Nyt tietysti haluan vain nauttia pienen kanssa, joka kasvaa ja kehittyy hurjaa vauhtia. Koen olevani täysin luotu äidiksi.