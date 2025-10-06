MTV:n tietojen mukaan rikoksen uhri ei ole Suomen kansalainen.

Viime maanantaisesta Töölön ampumistapauksesta epäilty 20-vuotias mies on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt olla useaan otteeseen tekemisissä lain kanssa.

Viimeisten kolmen vuoden aikana hän on ollut syytettynä osallisuudesta useisiin vakaviin rikoksiin: viisi törkeää ryöstöä, kuusi ryöstöä, kolme törkeää pahoinpitelyä ja muita rikoksia. Valtaosassa tapauksista mies ei ole ollut ainoa syytetty, vaan mukana on ollut yksi tai useampi muukin.

Poliisi otti miehen lauantaina kiinni Espoon Suomenojalta. Hänen kotiosoitteensa löytyy Keravalla sijaitsevasta kolmikerroksisesta kerrostalosta. MTV:n tietojen mukaan poliisi on ennenkin vieraillut samoissa kerrostaloissa: vuonna 2021 poliisi toteutti siellä näyttävän hengen ja terveyden uhkaan liittyvän operaation. Raskaasti aseistautuneet poliisit ottivat yhden henkilön kiinni.

Töölön ampumistapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoi aiemmin MTV:lle, että poliisi epäilee miehen väijyttäneen 16-vuotiaan uhrinsa kerrostalon rappukäytävässä. Se tutkii tekoa murhan yrityksenä.

Uhri sai ampumisessa sairaalahoitoa vaatineita vammoja, mutta hän kotiutui sairaalasta varsin pian.

MTV:n tietojen mukaan rikoksen uhri ei ole Suomen kansalainen, mutta hän asuu Suomessa. Poliisi arvelee, että he tunsivat toisensa ennalta. Tapauksen motiivi on kuitenkin toistaiseksi vielä "arvailujen varassa", tutkinnanjohtaja Lindholm kertoi.