Töölön ampujaksi epäiltyä 20-vuotiasta miestä vaaditaan tänään vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa.

Viime viikon maanantaina tapahtuneesta ampumisesta epäilty mies ehti paeta poliisi melkein viikon, kunnes virkavalta löysi hänet viime lauantaina Espoon Suomenojalta.

Miehellä on MTV:n tietojen mukaan runsaasti aiempaa rikostaustaa: viimeisten kolmen vuoden aikana hän on ollut syytettynä osallisuudesta useisiin vakaviin rikoksiin: viisi törkeää ryöstöä, kuusi ryöstöä, kolme törkeää pahoinpitelyä ja muita rikoksia. Valtaosassa tapauksista mies ei ole ollut ainoa syytetty, vaan mukana on ollut yksi tai useampi muukin.

Polisii epäilee häntä murhan yrityksestä. Vangitsemisistunnon on määrä alkaa noin kello 10.45. MTV seuraa tapauksen etenemistä Helsingin käräjäoikeudessa.

10.51

Vangitsemisistunto alkaa. Oikeuden puheenjohtaja linjaa, ettei hän anna medialle ollenkaan kuvauslupaa. Epäiltyä ei oltu vielä tässä vaiheessa tuotu saliin.

10.45

Vangitsemisistunto ei ole vielä alkanut. Töölön ampujaksi epäillyn miehen vangitsemisistunto on päivän listalla neljäntenä ja edellinen istunto on vielä kesken.

0:42 Tältä poliisin operaatio Töölössä maanantaina 29.9. näytti.