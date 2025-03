Tonilta katosi jo varattuja töitä 1,5 vuoden edestä – tällaista on näyttelijöiden ahdinko nyt

Vaikka Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen ohjelmaan pääsee vain reilu prosentti (1,28 %) hakijoista, on näyttelijöiden työtilanne entistä hankalampi. Teatteriala on lähes historiallisessa ahdingossa.

Tuotantojen määrä vähenee koko ajan, kertoo näyttelijäntaiteen opiskelija Toni Nikka MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Opiskelijoiden keskuudessa alan vaihtaminen on teema, mikä nousee harmillisen usein. Eräänlaista näköalattomuutta on aika paljon. Tämä kestämätön kurituspolitiikka, kulttuuripolitiikka, jota harjoitetaan, niin yhtäkkiä meillä ei olekaan työllistymismahdollisuuksia. Itseltä on lähtenyt puolentoista vuoden edestä töitä alta, jo buukattuja töitä, Nikka kertoo.

Unelma-ammattiinsa valmistautuvat opiskelijat harjoittelevat keskiviikkona ensi-iltansa saavaa teatteriesitystä Tove Janssonin elämästä ja taiteesta. 12 näyttelijäntaiteen opiskelijaa on valmistellut Helsingin kaupunginmuseolla esitettäviä esityksiä alkuvuoden ajan.

Syitä työpulaan on useita. Tuotantoyhtiöiden taloudet ovat tiukoilla, ja kansainväliset suoratoistopalvelut ovat vetäytyneet Suomessa tehtävistä tuotannoista.

Pitkä elokuva kuvattiin 16 päivässä

Alan säästöpaineet tarkoittavat näyttelijöille ja kuvausryhmille myös työn tehostamista.

Esimerkiksi perjantaina ensi-iltansa saava ihmissuhdekomedia Kenraaliharjoitus kuvattiin 16 päivässä, kun aiemmin samaan varattiin usein noin kuukausi.

– Kun tehtiin tätä elokuvaa niin muistan ajatelleeni, että tämä tahti on sellainen, ettei joku juuri alalle tullut voi mitenkään selvitä siitä, koska siinä on niin paljon asioita, jotka oppii vaan töitä tehdessä ja täytyy voida olla aikaa sille oppimiselle, näyttelijä Iina Kuustonen kommentoi.

Professori esittää yhden ehdotuksen, millä nuoret saisivat paremmin työn syrjästä kiinni.

– Teattereita voisi mielestäni velvoittaa rahoituksella, että osa rahoituksesta tulee vain niin, kun työllistää vastavalmistuneita taiteilijoita, näyttelijäntaiteen professori Jarkko Lahti Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta sanoo.

