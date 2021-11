Live kello 10: Miten korona iski näyttelijöiden tuloihin? Haastattelussa näyttelijä Sara Melleri ja koreografi Sonya Lindfors

Alalle vaikea vuosi

– Suurella osalla toimeentulo (korona-aikana) on ansiosidonnainen, jota saa vain osa freelenacereista, ja ylipäätään aika rajatusti. Huoli toimeentulosta on suuri, Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko totesi helmikuussa 2021 MTV Uutisten haastattelussa .

– On joutunut paljon pohtimaan sitä, mikä tässä yhteiskunnassa on kulttuurin merkitys. Arvottomuuden tunne tulee siitä, miten meidän koko alaa on kohdeltu. Silti haluan uskoa, että kulttuurilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin kannalta, hän sanoi MTV:n lokakuisessa haastattelussa.