Suomen talous kasvaa varovasti – pitkäaikaistyöttömyys silti ennätyslukemissa

Hypoteekkiyhdistys ennustaa Suomen talouden kasvavan prosentin verran tänä vuonna. Työmarkkinoilla tilanne on silti synkkä.

Suomi on palaamassa vähitellen talouskasvun tielle, sillä tänä vuonna kasvua ennustetaan prosentin verran.

Arvion antoi Suomen Hypoteekkiyhdistys (Hypo) talouskatsauksessaan, jossa nostettiin esiin myös kuluttajien ostovoiman paraneminen ja kulutuksen virkistyminen.

– Varovaista kasvua on havaittu jo viime vuodesta alkaen. Keskeinen tekijä on ostovoiman kasvu, joka on voimakkaimmillaan 15 vuoteen, kertoo Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.

Keskinen selittää ilmiötä kertomalla, että palkkataso on noussut inflaatiota nopeammin. Tilanteeseen on vaikuttanut positiivisesti myös korkojen lasku, joka heijastuu Suomen talouteen.

– Kuluttajien kulutus ei ole kuitenkaan kauhean voimakasta, sillä siinä on ollut prosentin verran kasvua. Se on toisaalta enemmän kuin ennen.

Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta mittaushistorian korkeimmalle tasolle

Katsauksessa myös todettiin, että työmarkkinoiden kehityksessä ei näy muutosta parempaan. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta mittaushistorian korkeimmalle tasolle.

Erityisesti yli 50-vuotiaiden työnhaku pitkittyy, ja pitkäaikaistyöttömyys on pahempi kuin 90-luvun laman aikana.

– Työttömyys lisääntyy etenkin sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ovat olleet työttömiä yli kaksi vuotta. Myös vieraskielisillä on vaikeuksia työllistyä, sillä heillä voi kestää jopa 10 vuotta päästä samalle tasolle kantaväestön kanssa.

Hypo korostaa, että väestönkasvu ja ulkomaalaisten työllistyminen ovat olennaisia asioita talouskasvun saavuttamiseksi.