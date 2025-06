YTK: Työttömyysluvut putosivat toukokuussa tavallista ripeämmin – "Ehdottomasti positiivinen merkki"

Työttömyyskassan jäsenten työttömyysaste oli tässä vaiheessa vuotta alhaisempi kuin kertaakaan aiemmin 2020-luvulla.

Toukokuun työttömyysluvut kertovat talouden elpymisestä, arvioi työttömyyskassa YTK.

YTK:n jäsenten työttömyys kääntyi toukokuussa selvään laskuun edelliseen kuukauteen verrattuna. YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli toukokuussa 6,3 prosenttia, kun se oli huhtikuussa 7,6 prosenttia.

Vaikka lasku noudattelee osin tavanomaista kausivaihtelua, työttömyys laski YTK:n mukaan nyt tavallista nopeammin, mikä kertoo talouden elpymisestä.

– Jäsenistömme työttömyys laskee usein loppukeväästä, joten kehitys ei ollut meille yllätys. Kaikki merkit sitkeän työttömyyden taittumisesta otetaan kuitenkin ilolla vastaan, YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo tiedotteessa.

Toukokuun 6,3 prosentin työttömyyslukema on YTK:n alhaisin toukokuun noteeraus tällä vuosikymmenellä. Myös kesäkuussa työttömyyskassaan tulleiden hakemusten määrä vahvistaa havaintoa työttömyyden laskusta.

– Tämä on ehdottomasti positiivinen merkki. Samalla on kuitenkin syytä seurata rauhassa kesän ja syksyn kehitystä, sillä maailmantilanne on hyvin epävakaa ja konfliktit voivat heijastua Suomen taloustilanteeseen, Hänninen muistuttaa.

Uudet työttömyysjaksot vähenivät

Erityisen paljon työttömyys laski 60–68-vuotiaiden ikäryhmässä. Ryhmän työttömyysaste laski huhtikuun 17,3 prosentista toukokuun 14,8 prosenttiin. Lukema on yhä korkea nuorempiin ikäryhmiin verrattuna.

Työttömyyden laskun taustalla näyttää olevan etenkin uusien työttömyysjaksojen väheneminen. Kesäkuussa ensihakemuksia on tullut YTK:lle 10,5 prosenttia ja soviteltuja hakemuksia viisi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Jatkohakemusten määrä on ennallaan.

Tilastokeskus julkaisi keskiviikkona koko maan työttömyysluvut, jotka olivat osittain ristiriitaiset. Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 9 000:lla verrattuna vuoden takaiseen, mutta toisaalta työttömyysasteen trendiluku laski 8,8 prosenttiin edelliskuukausien yli yhdeksästä prosentista.

Ekonomistit arvioivat, että työmarkkinoilla näyttää tapahtuneen hienoinen käänne parempaan.