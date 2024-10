Näihin teattereihin hallituksen moukari iskee eniten, ensi vuonna leikataan lisää: "Mitä meidän kentästä on enää jäljellä?"

Opetus- ja kulttuuriministeriö on torstaina vahvistanut esittävän taiteen valtionosuusrahoituksen ensi vuodelle.

Hallituksen kaavailemat leikkaukset jakautuvat epätasaisesti, sillä joillakin säästö on kaksi prosenttia, mutta monilla yli kymmenen prosenttia. Joidenkin teattereiden rahoitus vähenee jopa 10–17 prosenttia, mikä aiheuttaa merkittäviä muutoksia toimintaan.

– Toisilta lähtee paljon enemmän, toisilta vähemmän. Esimerkiksi sellaiselta pieneltä Keski-Uudenmaan Teatterilta Keravalla lähtee yli 17 prosenttia rahoituksesta. Se on todella paljon, Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen kertoo MTV Uutisille.

Selviävätkö teatterit?

Kaikkiin esittävän taiteen toimijoihin kohdistuu vähintään 2,2 prosentin yksikköhinnan leikkaus. Lisäksi monilta toimijoilta on vähennetty myös henkilötyövuosia, joita ala menettää yhteensä 112,5.

Lastenteatteritoimijoita ja kiertuetoimintaa harjoittavia teattereita on suojeltu rahoituspäätöksissä, mikä on Paavolaisen mielestä ehdottoman hyvä juttu. Se ei kuitenkaan poista muiden teattereiden suurta ahdinkoa.

Paavolaisen mukaan teatterialalla on nyt erittäin suuri huoli siitä, miten teatterit ylipäätään selviävät hallituksen leikkausten jälkeen. Leikkausten lisäksi teattereiden taloutta kurittaa ensi vuoden alussa voimaan tuleva teatterilippujen arvonlisäveron korotus 10 prosentista 14 prosenttiin, ja lisäksi teattereiden kustannukset nousevat palkankorotuskierrosten myötä.

Lippujen hinnat nousevat

Suomen teatterit ry:n puheenjohtajan Ritva Viljasen mukaan huolestuttavinta on se, että hallitus kertoo jatkavansa ensi vuonna leikkauksia.

– Todennäköisesti teattereiden näyttämöitä suljetaan, esityksiä vähennetään ja alalla henkilöstön määrä vähenee eikä vapaan kentän toimijoita juuri palkata. Vuoden 2026 leikkausten tullessa ensi vuoden leikkausten päälle, tilanne on todella vakava, Viljanen pohtii.

Suomen Teattereiden rahoitus perustuu siihen, että pohjana on julkinen rahoitus valtiolta ja kunnilta. Siihen päälle tulevat omat lipputulot, mutta julkisen rahoituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että lippujen hinnat pysyvät kohtuullisina ja että teatteria on tarjolla ympäri Suomen.