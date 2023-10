"Olemme aivan kauhuissamme" – koronan jo kertaalleen nuijima teatteriala kertoi, miksi Orpon hallituksen leikkaukset ovat sille erityisen kivuliaita

Kulttuurin alalla töitä tehdään usein freelancereina, lyhyissä pätkissä ja apurahoilla. Harvalle on tarjolla vakituista työsuhdetta.

– Siihen rakenteeseen osuu todella kipeästi tämä leikkauspolitiikka. Kyse ei ole siitä, että näitä ihmisiä voisi kannustaa kokoaikatyöhön, kun sitä ei ole tarjolla. Vaan heikennyksissä on kyse ansioleikkauksista, sanoo Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila .

Huoli tulevasta on työpaikoilla suurta.

Freelance-näyttelijän työ jatkossa mahdotonta

– Jos nämä leikkaukset toteutuvat, Suomessa on käytännössä mahdotonta enää työskennellä freelance-taiteilijoina luovilla aloilla, sanoo näyttelijäliiton puheenjohtaja Antti Timonen .

Konkreettisina heikennyksinä Timonen mainitsee esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen perusteettomuuden, joka hänen mukaansa veisi ne vähätkin kokoaikatyöt näyttelijöiltä. Orpon hallitus haluaisi mahdollistaa vuoden määräaikaisen työsopimuksen solmimisen ilman erityistä perustetta, kun aiemmin siihen on vaadittu esimerkiksi sijaisuus tai työn kausiluontoisuus.

Korona näkyy edelleen

– Ja mikä harmittavinta, he tekevät nopeasti näitä ratkaisuja, eikä niiden vaikutusarvioita ei ole edes mietitty. Ja kaikki ministerit sanovat, että pakko on tehdä leikkauksia. Se on aika outoa.