Toni Koskela sai potkut – teki MTV Urheilulle karun paljastuksen seuran kulisseista

Koskelan luotsaama joukkue majailee tällä hetkellä Kyproksen pääsarjassa yhdeksäntenä. Viime vuosina päävalmentajan pesti on ollut seurassa varsin tuulinen. Koskelan lisäksi suomalaisväriä ryhmään toivat apuvalmentajat Teemu Tainio ja Mikko Lignell, joiden pestit päättyivät myös.

Koskela vahvisti tuoreeltaan MTV Urheilun eiliset tiedot siitä, että sopimukset purettiin tänään seurajohdon kanssa.

– Näissä maissa on paljon politiikkaa ja korostetusti ainoa, jolla on merkitystä on voittaminen. Loppujen lopuksi me ei voitettu tarpeeksi seuran odotuksien mukaan, olivat ne sitten realistisia seuran nykytilanteeseen nähden, Koskela kertoo puhelimitse MTV Urheilulle.

– Itse näin meidän suorittavan aika odotetulla tasolla kaiken kentällä ja sen ulkopuolella olevan huomioiden. Voitettiin alempana olevat, mutta ei pystytty venymään top 6-joukkueita vastaan. Parissa pelissä oli myös huonoa tuuria ja parissa taas jäätiin pahasti jalkoihin, kuten välillä itseään parempia vastaan käy.

Seuran sisäiset ongelmat haasteena

Koskela tiesi Kyprokselle lähtiessä, että työpaikan pitämiseksi tulosten on oltava jatkuvasti kovalla tasolla. 13 luotsaamastaan ottelusta voittoja kertyi neljä.

– Jo alun perin, kun tämän paikan otin vastaan, tiesin näiden olevan tuulisia pestejä. Lähtökohtaisesti näin, että tässä on silti enemmän voitettavaa. Pohdin, että kaiken mennessä hyvin se olisi kova merkintä cv:hen äärimmäisen haastavissa olosuhteissa.

Muun muassa ongelmat joukkueen palkkojen maksussa toivat kuitenkin oman haasteensa Koskelan ja kumppaneiden tekemiseen.

– Toisaalta asioiden mennessä ”normaalisti” tietää jokainen edelleen ympäristön vaikeuden. Tähän kolmeen kuukauteen mahtui bestsellerin verran tapahtumia ja kokemuksia. Me toimittiin seurassa aikana, jolloin suurimmat vaikeudet alkoivat paljastua, Koskela paljastaa.

– Valmentajana asioita joutuu miettimään aika monelta kantilta, kun joukkueessa on pelaajia, joiden palkat laahaavat pahasti perässä, niin kuin täällä on nyt ollut. Uskon, että näistäkin kokemuksista on hyötyä tulevaisuudessa, ja varmasti olen tänään parempi valmentaja kuin lokakuussa täällä aloittaessani.

Kyproksen pääsarja on edelleen monelle suomalaiselle varsin tuntematon. HJK:n entisen mestariluotsin mukaan se on kuitenkin tasoltaan Suomen Veikkausliigaa edellä.

– Kaupungissa ja maassa viihdyimme hyvin. Sarja on aliarvostettu. Paljon erinomaisia pelaajia ja valmentajina on useita kovan cv:n koutseja, joilla on taustaa Espanjan La Ligaa myöten. Top-6 joukkueissa on todella paljon pallollista taitoa ja laatua hyökkäyssuuntaan. Tietysti pelaajaprofiilien vaikutus näkyy myös kurittomuutena - etenkin puolustussuuntaan. Jokaisella joukkueella on melko samantyylisiä ongelmia. Tähän vaikuttaa myös nopea vaihtuvuus niin pelaajistossa kuin valmentajissa.