Toni Korkeakunnas liikuttui HJK-fanien eleestä – jakoi upeat sanat Perparim Hetemaj'sta

– Meillä on ollut jo pidemmän aikaa hieno yhteys fanien kanssa. Sieltä on tullut jo useamman pelin jälkeen lauluja ja olen saanut niitä videoiden kautta ihan baareista asti. Olen hyvin kiitollinen ja nöyrin mielin kaikesta tuosta. Ei tämä nyt ihan perseelleen mennyt, jos tämmöinen vaikutus on tehty yhteisöön, HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas kiitteli tunteikkaana.