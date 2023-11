Perparim Hetemaj jätti jäähyväiset kotiyleisölle – sanoo suorat sanat lopettamispäätöksestä: "En tule missaamaan!"

– On kivaa lopettaa futis tähän. Nyt alkaa uudet jutut. Pitkä matka takana ja ei tätä voi ikuisuuksia tehdä. Nyt on hyvä hetki päättää tähän, Hetemaj sanoi MTV Urheilulle.

– En ole koskaan tykännyt olla vaihdossa. Odotin, että pääsen kentälle ja että voin antaa viimeisen kerran kaikkeni kotiyleisön edessä. Yritin parhaani. Kämmäsin yhden avopaikan. Jää aika paljon jossiteltavaa koko loppuelämän ajaksi. Mutta semmoista se on, Hetemaj hymähti.

– Mää tykkäsin! Oli ihanaa ja oli kiva vetää liukkareita. Futis on välillä sitä, että joskus sataa, joskus on kosteaa ja välillä on pirun kylmä. Pitää vain pelata, Hetemaj huikkasi.