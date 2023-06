Tämä sai Rasmus Schüllerin herkistymään Huuhkajien lehdistötilaisuudessa: “Se antaa hemmetisti virtaa”

Perjantain Slovenia-ottelu on käytännössä loppuunmyyty, eikä yli 36 000 täytetyn istuimen joukosta löydy kuin muutamia hajapaikkoja. San Marino -kamppailuun on puolestaan kaupattu jo yli 28 000 lippua, vaikka ottelu pelataan maanantai-iltana ja vastustaja majailee FIFA-rankingin hännillä.

– Suomalaiselle pelaajalle ei ole hienompaa pelipaikkaa, kuin loppuunmyyty Olympiastadion. Nyt me saamme todennäköisesti kokea sen kahdesti lyhyen ajan sisään, Schüller sanoi Helsingissä leveä hymy kasvoillaan.

– Se on todella, todella hienoa, että suomalaiset tuntuvat olevan sankoin joukoin Huuhkajien takana. Tämä on koko kansakunnan joukkue. Se antaa hemmetisti virtaa, energiaa ja on inspiroivaa pelaajille.