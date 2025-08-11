Valioliiga-seuran unelmalle karu tyrmäys

Valioliiga-seura Crystal Palacen haaveet pelaamisesta Eurooppa-liigassa kariutuivat

Urheilun vetoomustuomioistuin CAS on hylännyt Crystal Palace valituksen. Palace valitti heinäkuussa CASiin Euroopan jalkapalloliiton Uefan päätöksestä pudottaa seura ulos Eurooppa-liigasta. Palace oli saavuttanut paikan Uefan kakkoskilpailussa voittamalla keväällä Englannin FA Cupin. Pysti oli Palacelle seurahistorian ensimmäinen.

Uefa päätyi pudottamaan Palacen ulos Eurooppa-liigasta alempaan kilpailuun Konferenssiliigaan, koska seuralla ja toisella Eurooppa-liigaan tiensä selvittäneellä seuralla, ranskalaisella Lyonilla oli sama omistaja. Lyonin omistavan Eagle Football Groupin perustaja ja puheenjohtaja John Textor omisti merkittävän siivun myös Palacesta.

Uefan sääntöjen mukaan saman omistajan seurat eivät voi pelata samassa kilpailussa.

Textor on sittemmin myynyt osuutensa Crystal Palacesta yhdysvaltalaiselle Robert Wood Johnsonille. Myynti tapahtui kuitenkin Uefan sääntöjen mukaan liian myöhään. Määräaika useamman seuran omistajuuden uudelleenjärjestelyistä seuraavaa kautta ajatellen oli 1. maaliskuuta, mikä ei tässä tapauksessa toteutunut. Textor on jättänyt paikkansa myös Lyonin johtokunnassa.

Kun sekä Lyon että Crystal Palace olivat saavuttaneet paikan Eurooppa-liigsasa, sai ranskalaisseura pitää paikkansa, koska se oli sijoittunut paremmin kotimaansa sarjassa. Lyon oli Ranskan Ligue 1:n kuudes, Palace Valioliigan 12:s.

Paikan Eurooppa-liigassa perii Nottinghamn Forest, joka sijoittui Valioliigassa seitsemänneksi. Crystal Palacen eurotaival jatkuu Konferenssiliigan karsintojen pudotuspelikierroksella.