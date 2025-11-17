SM-liigaa johtavan Porin Ässien luottopelaajat Jonne Tammela ja Dylan Fabre joutuvat pitkille sairauslomille.
Ässät kertoi pelaajiensa terveystilanteesta maanantaina julkaistussa viikkokatsauksessaan. Joukkueen kultakypärä Jonne Tammela joutuu 4-6 viikoksi sivuun. Tällä kaudella 23 pistettä 18 ottelussa tehnyt Tammela pelasi vielä lauantain TPS-ottelussa.
Ranskalainen Fabre on niin ikään ollut Ässien luottopelaajia alkukaudella. Lauantain TPS-pelistä jo sivussa olleen hyökkääjän sairausloman pituudeksi on ilmoitettu arviolta 10-12 viikkoa.
Kolmatta kauttaan Porissa pelaava Fabre on tehnyt 21 ottelussa 16 pistettä.
Fabren ja Tammelan lisäksi loukkaantuneina sivussa ovat myös Valtteri Viljanen (päivä kerrallaan) ja Aleksi Anttalainen (3-5 viikkoa).
Ässät on 22 ottelukierroksen jälkeen SM-liigan piikkipaikalla. Ero toisena olevaan ja kaksi peliä vähemmän pelanneeseen JYPiin on kaksi pistettä.