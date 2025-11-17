Latvialainen jääkiekon MM-pronssimitalisti Oskars Batna siirtyy Lahden Pelicansiin.

Pelicans tiedottaa tehneensä vuoteen 2028 ulottuvan sopimuksen latvialaishyökkääjä Oskars Batnan, 30, kanssa.

– Hänen kokonsa ja työetiikkansa tekevät hänestä arvokkaan palasen joukkueen hyökkäyspeliin, lahtelaisseura kertoo.

Batna on 195-senttinen järkäle, jonka painoksi on Eliteprospects-sivustolla kirjattu 106 kiloa.

Mies on edustanut viimeisimmäksi Tshekin pääsarjassa pelaavaa Mountfieldiä vuodesta viime vuodesta tähän syyskauteen. Hän kertoi seuran sivuilla, ettei ole helppoa jättää joukkuetta kesken sesongin, mutta hänen on tärkeää päästä tällä kaudella olympialaisiin ja hän haluaa siksi lähteä eri suuntaan ja kokeilla onneaan Suomessa.

SM-liigassa Batna on pelannut aiemmin Mikkelin Jukureissa vuosina 2021–24. Tehokkaimmalla liigasesongillaan 2023–24 hän nakutteli 59 runkosarjaotteluun 38 (20+18) pistettä.

Batna on tahkonnut useat arvokisat Latvian maajoukkueessa. Hän oli voittamassa sensaatiomaista MM-pronssia 2023.

Pelicans on SM-liigassa sijalla 14. Nihkeää syksyä pelanneen ja joukkueen takana sarjataulukossa ovat vain Sport ja HIFK.