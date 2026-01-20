Nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen muistuttaa, ettei rallin MM-sarja voi olla yhden tai kahden kuljettajan varassa.

Mitä ralliautoilun MM-sarjasta ja sen kilpailullisuudesta on enää jäljellä, kun pääluokan tallit on laskettu jo pitkään yhden käden sormin, "osa-aikaeläkeläinen" Sebastien Ogier voitti viime vuonna maailmanmestaruuden ja viime kauden jälkeen kaksi maailmanmestaria hyvästeli sarjan?



Nelinkertainen maailmanmestari ja Toyotan entinen tallipäällikkö Tommi Mäkinen tuntee lajin ja sen ongelmat perinpohjaisesti.



– Tuleva kausi on erilainen, kun kaksi maailmanmestaria on poissa. Miten vaikuttaa rallin kiinnostukseen Suomessa ja Virossa? Ott Tänak on ollut kova kuljettaja, jota virolaiset ovat seuranneet. Ja suomalaisilla on ollut Kalle Rovanperä, Mäkinen sanoi viime viikolla järjestetyssä Urheilugaalassa.

Suomi ja Viro ovat lukeutuneet lajin ydinalueisiin. Molemmissa maissa ajetaan MM-pisteistä myös tällä viikolla alkavalla kaudella, mutta jotain on silti pielessä.



Tänak voitti maailmanmestaruuden Toyotalla vuonna 2019 ja kuului vuosikymmenen ajan lajin parhaimmistoon. Maailman kiertäminen ei kiinnosta 38-vuotiasta virolaista ainakaan toistaiseksi.

Rovanperä voitti maailmanmestaruudet Toyotalla 2022 ja 2023. Jo vuoden 2024 harvennettu ajo-ohjelma kieli siitä, ettei 25-vuotiaan suomalaisen rallitaival jatku pitkään.

"Mestareita tulee ja menee"

Mäkinen ajoi maailmanmestaruutensa Mitsubishillä vuosina 1996–99. Noihin aikoihin MM-ralliteillä kisasi kutakuinkin saman verran tehdastalleja kuin nykyisin on tehdaskuljettajia. Kilpailu oli äärimmäisen tiukkaa.



Rovanperä oli juuri sitä, mitä uskottavuudestaan kamppaileva rallin MM-sarja tarvitsi 2020-luvulla. Nuori ja näkyvä huippukuljettaja sopi täydellisesti rallin pelastajaksi, mutta hän siirtyi täksi kaudeksi rata-autoilun pariin.



Mäkinen myöntää, että Rovanperän lähtö on paha takaisku lajille.



– Varmasti iskee, ja on sillä kohtuullisen iso vaikutus. Kalle vie paljon jengiä radalle, Mäkinen viittasi Rovanperän seuraajiin.



Toisaalta MM-rallin ei pidä olla yhden tai kahden miehen varassa.



– Loppupeleissä en tiedä. Kun vuosi menee eteenpäin, homma tasoittuu. Ainahan mestareita tulee ja menee, joten mielenkiintoinen kausi tulee.



Mestarien väistyminen avaa tietä uusille, vaikka vanha kelmi, yhdeksänkertainen maailmanmestari Ogier on edelleen mukana. Toyotan kuljettajista Elfyn Evans jahtaa yhä ensimmäistä maailmanmestaruuttaan, ja toisen täyden kautensa pääluokassa aloittava Sami Pajari yrittää jatkaa nousukiitoaan.

Kaksinkertainen MM-osakilpailuvoittaja Esapekka Lappi ajaa osan kaudesta Hyundailla, jota tähdittää Tänakin vetäytymisen jälkeen vuoden 2024 maailmanmestari Thierry Neuville.



– EP tuo suomalaisittain lisää mielenkiintoa, ja onhan siellä muitakin suomalaisia. Kova Suomi-joukkue on edelleen, Mäkinen viittasi Lapin lisäksi esimerkiksi Pajariin.

"Tuntematonta kohti"

Kun rallikaravaani aloittaa kautensa Monte Carlossa, Rovanperä virittelee ajokuntoaan kaukana idässä. Mäkinen seuraa mielenkiinnolla Rovanperän seikkailua rata-autoilun parissa.



Ajoasennosta lähtien ratamaailma on erilainen kuin rallimaailma.



– Rata-autoilu on kropalle vaativaa ja tulee erilaisia voimia kuin rallissa, mutta aikaa myöten niihin tottuu. Laji kuin laji. Kun menet suoraan, on se erilaista ja ottaa eri paikkoihin, Mäkinen sanoi.



– Ratamaailma on muutenkin erilainen, kun siellä ajetaan sadasosista. Joka asia on tiedettävä millintarkasti. Rallissa mennään enemmän tuntematonta kohti.



Myös rallissa pitää olla hyvässä kunnossa. Näin oli jo Mäkisen ajoaikoina.



– Ratapuolella on määrätyt paikat, kuten niska, joita pitää treenata. Siihen on tehty spesiaalilaitteita. Rallipuolella tehdään monipuolista liikuntaa. Onhan se fyysinen suorite ja pitkä rupeama. Pitää olla skarppina pitkät päivät. Jos ei ole hyvässä kunnossa, ei onnistu.



Rallissa on ajettu enemmän "perstuntumalla" kuin rata-autoilussa, johon Mäkinen otti tuntumaa vuonna 1998 testimielessä.



– Kävin Barcelonassa testaamassa Williamsia. Se loppui nopeasti. Jacques Villeneuven autossa vaihteet olivat toisin päin kuin mihin oli tottunut. Piti työntää eteenpäin isommalle. Tulin viitosvaihteella, ja rajoittimessa oli 276 kilometriä tunnissa vauhtia.



Mäkinen menetti ajokkinsa hallinnan ja suistui reunavalleihin.



– Se testi oli siinä, hän naurahti lähes 30 vuotta myöhemmin.