Yleisurheilun MM-kisat päättyvät sunnuntaina. Suomalaisten osalta urakka on jo paketissa. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä linjasi suomalaissaldon Tulosruudussa. Evilä lähettää lajiliittoon tylyjä terveisiä Wilma Murron EM-kullan takana olevan Jarno Koivusen kohtelusta.

Suomen yleisurheilumaajoukkue saavutti Tokiossa kolme pistesijaa: Silja Kosonen oli moukarin neljäs, Alisa Vainio maratonin viides ja Saga Vanninen seitsenottelun seitsemäs.

– Globaalilla tasolla mitalit on kiven alla. Ne ovat siellä entistä tiukemmin. Noin puolet joukkueesta suoriutui omalla tasollaan tai ylitti itsensä. Hieman alle puolet, Evilä sanoo.

Arvokisojen yhteydessä yksi kuumista puheenaiheista on valintajärjestelmä, jonka perusteella urheilijat pääsevät MM-näyttämölle. Tällä kertaa Suomen joukkue koostui 27 urheilijasta.

– Nyt nämä valintakriteerit on asetettu sellaisiksi, ettei niillä ainakaan urheilun oikeusturvalautakuntaan joudu. Se sitten on oma keskustelunsa, että kuinka kilpailukykyinen joukkue saadaan jalkeille.

Evilä viittasi myös MTV Urheilun artikkeliin, jossa SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen vastasi valintaperusteita kohdanneeseen kritiikkiin. Perusteissa sanottiin seuraavaa:

– Valintojen kantavana periaatteena on pyrkiä mahdollisimman menestyskykyisen joukkueen valitsemiseen ja valita MM2025-Tokioon urheilijoita, joilla on kohtuullinen iskuetäisyys vähintään top-16 sijoituksiin lajissaan, perusteissa sanottiin.

Voit katsoa Evilän Tulosruutu-vierailun pääkuvan videolta.

– Herää kysymys, että täyttääkö valintajärjestelmä kansainvälisen kriteeristön mittarit, Evilä paaluttaa.

– Painoa enemmän koville tuloksille siellä kv-kentillä, Evilä toteaa muutostarpeista.

Lopuksi Evilä painottaa huippuvalmentamisen tärkeyttä. Wilma Murron EM-kultaan ja MM-pronssille valmentaneen Jarno Koivusen tilannetta Evilä käyttää raakana esimerkkinä.

– Kuinka panostetaan laadukkaaseen valmennukseen? Jarno Koivunen, meidän menestynein valmentaja viimeisen 10 vuoden aikana, siinä vaiheessa kun prosessi Wilma Murron kanssa loppui, liitto ei ole ollut missään yhteydessä. Se osaaminen, mikä siellä on, se on tällä hetkellä lajiliitossa, ei minkään arvoista, Evilä tylyttää.