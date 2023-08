Kisaturisti-puheet porisevat kuumina – asiantuntija lataa takaisin Suomen MM-joukkueesta: "Olisi oikeusmurha"

MTV Urheilun asiantuntija Mika Järvinen muistuttaa, että urheilijoille kyse on urheilun lisäksi taloudellisesti elintärkeästä asiasta.

– Tällä hetkellä, kun rankingsysteemi on mikä on, niin siinä mielessä olisi oikeusmurha, jos kisapaikan saavuttaneita ei lähetettäisi kisoihin, Järvinen sanoo.

– Urheilijoiden kannalta edustuspaikka on todella tärkeä, koska monella on yhteistyösopimuksissaan arvokisavalintapykälä.

– Usein sopimuksia on tehty niin, että on pieni perusraha, ja sitten jos pärjäät, saat vähän lisää rahaa. Tiedetään, että suomalaiset urheilevat isän ja äidin tai omalla lompakolla plus yhteistyökumppaneiden rahoilla, Järvinen kertoo.