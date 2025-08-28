Tommi Evilältä järisyttävä huomio Timanttiliigasta – "Totaalinen anomalia"

Yleisurheilun Timanttiliigan finaalikisat käydään keskiviikkona ja torstaina Sveitsin Zürichissä. Avauspäivänä nähtiin useita kovia tuloksia. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä nosti erityisesti esille naisten korkeuskilpailun sekä miesten pituuskisassa nähdyn kymmenottelijan Sveitsin Simon Ehammerin hurjat otteet.

Kymmen- ja seitsenottelussa arvokisamitaleja voittanut Ehammer räväytti kolmannella hypyllään kisan voittotuloksen 8,32. Se jäi hänen kauden parhaastaan kaksi senttiä. Evilä innostui kotiyleisön kisanneen sveitsiläisen otteista.

– Ehammer on totaalinen anomalia, tulla kymmenottelijana dominomaan, mutta myös voittamaan yksittäisen lajin pystin Timanttiliigassa. Ei olisi missään muussa lajissa mahdollista, niin Ehammer teki todella ison urotyön. Mikä hienointa, toi myös paikallisille katsojille herkkua, Evilä sanoo.

Naisten korkeuskisassa voiton vei Australian Nicola Olyslagers maanosansa ennätyksellä 204. Hän vei samalla toiseksi tulleelta Ukrainan Jaroslava Mahutshihilta maailman kärkituloksen 202. Mahutshih ylsi sivusi kisassa kauden parastaan. Kolmanneksi tullut Morgan Lake hyppäsi Iso-Britannian ennätyksen 200 ja Ukrainan Julija Levtshenko pääsi myös samaan tulokseen.

– Tuo on hyvin harvinaista herkkua, että näemme neljä daamia päälle kahden metrin ja tuli maanosan ennätyskin siinä. Oli huikean hyviä yrityksiä vielä 206:sta. Olemme nähneet halleissa usein sitä, että kun mennään jumppasalien lattioille ja näille rakennetuille alustoille, niin urheilijat tekevät siellä hyviä tuloksia, Evilä muistuttaa.

– Hyvä myötätuuli, yleisö lähellä, hyvä tuki. Sitten tämä joustava alusta. Urheilijat hyödynsivät maksimaalisesti nämä asiat ja sen takia mentiin kyllä upeasti.

Avauspäivä kisattiin keskellä kaupunkia Zürichinjärven rannalla. Evilän mielestä on hieno asia, että kilpailuja tuodaan myös kaupunkimiljööseen.

– Se, että on ihmisiä joka puolelta. Ne, jotka eivät hakeudu stadionille, hakeutuvat sinne tunnelman pariin. Siinä tulee uusia faneja ja uusia seuraajia lajeille. Mutta kyllä se on urheilijalle todella herkullinen tilanne, että pääsee entistä lähemmäs katsojien tunnelmaa, Evilä toteaa.

– Niissä tehdään usein myös hyviä tuloksia. Sitten tullaan taas sen kolikon käyttöpuoleen siinä mielessä, että kuinka se alusta toimii, onko turva-alueet riittävät ja muuta, kuinka urheilijat sitä hahmottaa. Tämä on mielestäni tosi hieno juttu. Kyllähän nyt urheilijat, esimerkiksi kun pituushypyssäkin, viisi kaveria hyppäsi yli kahdeksan metrin, niin kaikki pelit toimi ihan hyvin, niin alustat kuin olosuhteet, Evilä päättää.

Timanttiliigan finaalin kisat jatkuvat tänään Zürichissä. Suoraa lähetystä voit seurata MTV Katsomosta käsin. Lähetys alkaa kello 19.25.