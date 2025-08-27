Seiväshypyn supertähdet kohtasivat Timanttiliigan finaalissa – näin Wilma Murto ja muut suomalaiset olisivat pärjänneet

Maailman parhaimmat seiväshyppääjät ottavat mittaa toisistaan keskellä Zürichin kaupunkia Timanttiliigan finaalissa. Naisten loppukilpailussa Yhdysvallat otti kolmoisvoiton Katie Moonin johdolla. Suomalaisedustusta ei tällä kertaa ollut mukana.

Moonin voittotulokseksi jäi 482. Hän yritti vielä kertaalleen ylittää 489 ja kahdesti 490, muttei siinä onnistunut. Kisan kakkoseksi tullut Sandi Morris hyppäsi 475. Morris oli myös yrittänyt korkeutta 482 kerran ja 489 kaksi kertaa. Kolmonen oli Emily Grove, joka sivusi ennätystään 475.

Jos Suomen parhaimpien seiväshyppääjien kauden parhaita tuloksia vertaa Timanttiliigan finaaliin, näkee sen, ettei heistä kukaan olisi jäänyt viimeiseksi. Vasta elokuussa ensimmäiset kisansa hypännyt Wilma Murto olisi kauden parhaallaan (445) jättänyt taakseen Sveitsin Lea Bachmannin (430) ja mahdollisesti Italian Roberta Brunin (445), mikäli pöytäkirja olisi ollut parempi.

Suomen tämän kauden listalla toisena oleva Saga Andersson (455) olisi jättänyt taakseen Bachmannin sekä Brunin. Andersson hyppäsi ennätyksensä elokuun puolessavälissä Oulussa. Kotimaan kärkitilastokärki ja Anderssonin tavoin ennätyksensä tällä kaudella hypännyt Elina Lampela (470) olisi ollut yhdysvaltalaiskolmikon jälkeen kisassa neljäs.

Taakse olisivat jääneet Bachmannin ja Brunin lisäksi EM-halli- ja MM-hallihopeaa tällä kaudella voittanut Slovenian Tina Sutej ja viime kevään EM-hallimestari Sveitsin Angelica Moser.

Timanttiliigan finaalit kilpaillaan 27.8-28.8 Zürichissä. Suoria lähetyksiä kisatapahtumista voit seurata MTV Katsomosta.

Suomen seiväsnaisia ei ollut mukana Timanttiliigan finaalitapahtumassa.Lehtikuva