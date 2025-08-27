Hurjaa jälkeä Timanttiliigassa

Timanttiliigan finaalissa Zürichissä nähtiin hurja naisten korkeuskilpailu. Peräti neljä kuudesta hyppääjästä ylitti kaksi metriä. Kisasta kehkeytyi ME-naisen Ukrainan Jaroslava Mahutshihin ja Australian Nicola Olyslagersin välinen jännitysnäytelmä.
Australialainen vei kisassa pidemmän korren uudella maailman kärkituloksella sekä maanosaennätyksellä 204. Mahutshih sivusi kauden parastaan 202 ja oli kakkonen. Molemmat yrittivät vielä ylitystä 206:sta, mutta tuloksena oli kolme pudotusta. Ukrainalaisella oli aiemmin nimissään maailman kärkitulos.
Kärkikaksikon lisäksi kahden metrin rajapyykin ylittivät Iso-Britannian Morgan Lake, joka hyppäsi tuloksella 200 maansa ennätyksen. Neljänneksi tullut Julija Levtshenko ylitti myös kaksi metriä, mutta hänellä oli Lakea huonompi pöytäkirja.
Katso pääkuvan videolta Olyslagersin voittotulos.Timanttiliigan finaalikisoja voit seurata MTV Katsomosta 27.8.-28.8.