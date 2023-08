Budapestin keihäsfinaalilla tasan yksi suosikki – loppukilpailusta rannalle jäänyt Lassi Etelätalo otti kantaa Oliver Helanderin mahdollisuuksiin: "Sen hän on sanonut itsekin"

On turvallista olettaa, että Chopra pystyy loppukilpailussa vähintään samaan kuin karsinnassa. Häneltä saatetaan nähdä MM-finaalissa jopa uran ensimmäinen ysikymppinen.

Nadeem voi yllättää

– Edis (karsinnassa 82,35) voisi yllättää, mutta hänellä on ollut vähän vaivoja. Paljon on kiinni siitä, miten hän palautuu finaaliin.

– Jakub on heittänyt treeneissä 90 metriä jopa helposti. Mutta, hänellä on ollut nilkkavaivaa, eikä välttämättä ole ihan palautunut finaalissa, Etelätalo palaa pohdinnoissaan yleensä varmaan Tshekin heittäjään.

Heitto lähtee jaloista

Oliver Helander kuuluu mitaliehdokkaisiin uransa parhaiden heittojen, muttei MM-karsinnan, perusteella. Hänellä on kyky heittää keihäs 90 metriin, mutta hänellä on koko uralta vain puolentusinaa mitalitason heittoa.

Helanderin ennätys 89,83 on viime kesältä. Tänä vuonna hän on heittänyt kauden parhaansa 87,32 Paavo Nurmen kisoissa kesäkuun alkupuolella. Keskikesällä on ollut vaikeampaa, mutta hän otti Lahden Kalevan kisoissa mestaruuden 85,32 metrin tuloksella.