Töllötuomarit arvioivat presidenttiehdokkaat: "Mene Stubb metroon, aja edes yksi pysäkki ja tule meidän muiden joukkoon"

Näin uskovat MTV Uutisten Töllötuomarit Katri Utula ja Katja Lintunen sekä vieraileva töllötuomari Tero Tiittanen , joka on itsekin sosiaalisen median vaikuttaja.

Sosiaalisen median merkitys on näissä vaaleissa selvästi merkittävämpi kuin aiemmin, ja se tekee vaaleista poikkeukselliset.

– Ehdokkaat ovat hyvin aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Stubb on ehdokkaista kaikkein aktiivisin, Katja Lintunen toteaa ja sanoo Stubbin esittävän kansalaisille aktiivisesti kysymyksiä somessa.

– Stubb on onnistunut sosiaalisessa mediassa parhaiten, Tero Tiittanen analysoi.

Stubbin seuraajamäärä on muita kärkiehdokkaita suurempi. Instagramissa hänellä on lähes 83 000 seuraajaa ja hän tekee myös TikTok-videoita. Pekka Haavistolla Instagram-seuraajia on hieman alle 60 000.