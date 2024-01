Kuin herttaisen samanmielinen rippileiri – miten jokaisella presidenttiehdokkaalla menee juuri nyt? Katso MTV:n arvio

Eeva Lehtimäki toivoo ehdokkailta lisää sähköä loppusuoralle. Hän kuvaa tähänastista kampanjointia varovaiseksi ja yksimieliseksi.

– Olen verrannut sitä isoksi rippileiriksi, jonka nuotion ympärille ehdokkaat ovat asettuneet osin jopa henkisesti ja fyysisesti. Esimerkiksi Alexander Stubb haluaa olla kaikkien kaveri.

– Tulee vähän sellainen olo, että hei, tässä käydään vaalikamppailua. Voisi vähän repiä eroa kanssakilpailijoihin ja osoittaa halua tehtävään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Väitöskirjatutkija Theodora Helimäki puolestaan muistuttaa, että Suomessa vaalikamppailu on yleensä melko kilttiä.

– Mutta toisaalta siinä on paljon perää, että nämä ovat henkilövaalit. Tässä ei etsitä koalitiokaveria vaan on yksi ainut henkilö, joka valitaan. Tulisi erottautua edukseen jollain tavalla, Helimäki evästää ehdokkaita.

Eeva Lehtimäki ennustaa, että koska ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla ei nähdä suuria eroa, keskiöön noussee arvojohtajuus, minkä kautta ehdokkaat hakevat eroa toisiinsa. Lehtimäen mukaan tämä taas vaatii taitavaa retoriikkaa, kuinka asiat saa ilmaistua niin, ettei presidentti astu hallituksen tai eduskunnan tonteille.

– Jossain kysymyksissä presidentti voisi olla kokoava voima. Esimerkiksi viime kesänä, kun hallitus oli sekaisin rasismikohusta, tasavallan presidentti tuuppasi hallitusta tiettyyn suuntaan kahteen kertaan.

Toisaalta Lehtimäki muistuttaa, että Suomessa eletään nykyisin moniarvoisessa ja yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa, jossa nyrkkiä pöytään iskevää ”Maan Isää tai Äitiä” ei välttämättä tarvita antamaan viitteitä, kuinka ihmisten tulisi ajatella.

– Mutta taitavasti käytettynä jonkinlaisena unilukkarina ja asioiden esille nostajana presidentillä voisi olla roolia, mutta se ei ole helppo tehtävä.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

5:53 MTV Uutiset kävi kysymässä helsinkiläisten presidenttisuosikit

Ehdokkaat arviossa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Eeva Lehtimäki ja valtio-opin väitöskirjatutkija Theodora Helimäki kävivät jokaisen ehdokkaan tilanteen tiivistetysti.

Vasemmistoliiton Li Andersson

Eeva Lehtimäki: Kiitos Li Anderssonille. Hän on tuonut vauhtia ja värinää harmaan miesjoukon keskelle taitavasti. Hän pystyy nostamaan vasemmistoliittolaisia teemoja ja tässä pelataan jo tulevia vaaleja ajatellen. Hän ei tule olemaan kärkikahinoissa, mutta tekee vahvan suorituksen.

Theodora Helimäki: Hänellä ei ole niinkään ulkopoliittista kokemusta, mutta hän on onnistunut puhumaan erittäin taidokkaasti monille äänestäjille, jotka ovat vasemmistokulmassa. Ehkä SDP:nkin kannattajia voi puhutella.

Keskustan ja valitsijayhdistyksen Olli Rehn

Eeva Lehtimäki: Täytyy sanoa, että Rehn oli Ylen yksilötentissä vahva ja uskottava. Se herätti X:ssä paljon kehuja ja pöhinää. Rehn on ehdokas, joka voisi olla monelle kakkosvaihtoehto. Kaikki ansioluettelossa on kunnossa. Häneltä puuttuu ehkä se jokin viimeinen kansanvillitsijäkarisma, jota presidentiltä odotetaan, mutta puitteet ovat sinänsä kunnossa.

Theodora Helimäki: Puhuu aika paljon asiaa, varsinkin presidentin valtuuksista. Hän on todella vahvalla CV:llä, mutta ehkä häneltä puuttuu asia, josta X Factor -ohjelmassa puhuttaisiin ”X-factorina”.

Liike Nytin Harry Harkimo

Eeva Lehtimäki: Hän ei ole ulkopoliittisesti osaava. Liike Nytiä pitäisi kutsua mieluummin rekisteröity puolue Harry Harkimo ry:ksi. Hän on mukana saadakseen näkyvyyttä ja tulevissa vaaleissa kasvattaakseen liikkeen kannatusta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Theodora Helimäki: Hän on vahva persoona ja tunnettu selkeänä puhujana ehkä vähän peruspolitiikkaa vastaan puhuvana. Hänellä on oma karismansa ja oma hahmonsa, mutta hänellä ei myöskään ulkopolitiikka ole ihan niin hyvin hanskassa.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho

Eeva Lehtimäki: Ei yritä esiintyä koko kansan hymypoikana kansakuntaa yhdistävänä tekijänä. Herätellään aika paljon omia äänestäjiä. On hallinnut julkisuutta viime viikot erittäin vahvasti.

Theodora Helimäki: Hän on mielenkiintoinen hahmo. Hänen ansioluettelonsa olisi aivan mahtava tähän tehtävään, hänellä on paljon kielitaitoa ja tutkimustaustaakin. En tiedä, ovatko rasismikohut voineet viedä vähän uskottavuutta häneltäkin, mutta hän pysyy edelleen hyvänä keskustelijana.

SDP:n Jutta Urpilainen

Eeva Lehtimäki: Lähti liikkeelle liian myöhään. Odotin itse, että olisi vahvempi haastaja, joka erottuisi miesvaltaisesta ehdokasjoukosta. Ei ole täyttänyt odotuksia ja pyörii aika paljon EU-asioissa. Vähän tuntuu, käykö hän jo ensi kesän eurovaaleja.

Theodora Helimäki: Hänellä on todella paljon kokemusta, ja toiminut EU-komissaarinakin. On muutenkin tuttu politiikasta, mutta tuntuu, että hänkin on jäänyt presidentinvaaleissa taka-alalle.

Valitsijayhdistyksen ehdolle asettama Mika Aaltola

Eeva Lehtimäki: Tähdenlento, joka on kovassa laskussa. Hän on joutunut ehkä katkerasti huomaamaan, että poliittisen asiantuntijan roolin kautta tullut kansansuosio on aivan eri laji, kun ollaan politiikanteon kovimmassa ytimessä ja puhutaan kansakunnan ykköstehtävästä. Hyvä kokeilu, mutta väärässä vaalissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Theodora Helimäki: Tavallaan sopiva tehtävään, mutta äänestäjät haluavat nimenomaan poliittista kokemusta johtotehtäviin, niin siinä mielessä tämä oli todella vaikea startti hänelle. Vaikka hänestä on tykätty tutkijana, näköjään se ei presidentin tehtävään riitä.

Kokoomuksen Alexander Stubb

Eeva Lehtimäki: Erittäin hyvä kielitaito, on ulkopolitiikassa omimmalla kentällään. Vanhat synnit sisäpolitiikassa on ehkä unohdettu. En tiedä, mikä on syvällisemmin Stubbin visio. Onko hän liian impulsiivinen ja miten hän kestää painetta? Siitäkään eivät näytöt ole kovin hyvät pääministerin ja valtiovarainministerin ajalta, mutta erittäin kova kampanjoija.

Theodora Helimäki: Todella paljon kokemusta ja ollut todella paljon esillä. Hänet tuntee varmasti suurin osa, kuten Pekka Haavistonkin. Hän on ollut akateemisesta ja poliittisesti paljon ulkomaantehtävissä.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah

Eeva Lehtimäki: Vahva suorittaja. Mielestäni hän on mukana vain siitä syytä, että tämä on suosituin vaali ja KD haluaa näkyvyyttä. Voisi kysyä olisi tuoreen ministerin ja pienen puolueen puheenjohtajan kannattanut käyttää aika johonkin muuhun.

Theodora Helimäki: Ollut näkyvillä ja häntä kehuttiin myös eduskuntavaalien aikana puhetaidoista. Hänelläkään ei löydy oikein kansainvälistä kokemusta.

Vihreiden tukema ja valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto

Eeva Lehtimäki: Ehdottomasti vankimmasta päästä ulkopolitiikan kokemuksessa. Sanooko kolmas kerta toden? Se voi olla myöskin hänen suurin haittansa, että hänet koetaan liiankin tutuksi, ja ajatellaan, että hän taas yrittämässä. Haavistolta on myös puuttunut kipinä ja visio. Kampanjoi tällä hetkellä vahvasti ja pyrkii toiselle kierrokselle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Theodora Helimäki: Ollut ennenkin presidentinvaaleissa. Viimeksi pääsi yllättämään pienellä budjetilla, ja pääsi toiseksi. On myös ulkopoliittista kokemusta, ja tietenkin muutama ikävämpikin asia, jotka voivat vähän vetää taka-alalle. Erilainen omaksi edukseen erottuva vihreän liberaali ideologia.

Katso koko MTV:n vaalilähetys tästä!