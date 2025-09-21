Australian Nicola Olyslagers hyppäsi sateen häiritsemän korkeuskisan voittoon Tokiossa. Viimeistä kisapäivää kiusaava rankkasade aiheutti kisoihin poikkeuksellisen tilanteen.
Olyslagers ylitti ensimmäisellään korkeuden 200, mikä takasi hänelle voiton sadekeskeytysten värittämässä kilpailussa. Kakkoseksi ponnisti Puolan Maria Zodzik, joka ylitti myös 200, mutta teki sen kolmannella yrityksellään.
Pronssi meni jakoon Ukrainan maailmanennätysnaisen Jaroslava Mahutshikhin ja Serbian Angelina Topicin kesken. Molemmat ylittivät korkeuden 197.
Korkeutta pahemmin rajusta sateesta kärsii miesten kiekkokisa, joka ehdittiin juuri aloittaa sateen alettua. Kisa lyötiin heti poikki ja heittäjät siirtyivät suojiin.
Kiekkomiehet ehtivät sateen laannuttua jo palata heittopaikalle vain todetakseen, että sate yltyi uudelleen ja taival vei takaisin suojaan.
Lähes pari tuntia kisan suunnitellun alkamisajan jälkeen heittäjät palasivat jälleen heittopaikalle, ja kilpailun kerrottiin käynnistyvän pian.
Erikoiseksi tilanteen tekee se, että MM-kisojen viimeisen kisapäivän kaikki muut lajit on saatu jo käytyä loppuun ennen kuin kiekkokisa oli edes kunnolla alkanut. Näin kiekkomiehet saavat Tokion kansallisstadionille jääneen yleisön jakamattoman huomion koko kisan ajaksi.
Ylen televisiolähetyksessä kerrottiin, että osa yleisöstä on lähtenyt katsomosta, mutta väkeä riittää silti runsaasti.