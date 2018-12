"Toivon, että tasavallan presidentti ottaa huumorilla" – Todellisen parodiahitin luonut Johannes laittoi viikonloppuna Niinistön tviittaamaan kuin Trump

Mistä on kyse? Katso kuvasarja saulitetuista tviiteistä yläpuolelta!

– Olisihan se hienoa, jos esimerkiksi Huffington Post, New Yorker tai New York Times mainitsisivat edes pienesti. Haluaisin, että tämä sama idea toteutettaisiin jokaisessa maassa. Käännettynä niiden maiden kielelle ja kontekstiin. Sehän olisi upeaa jos muissakin maissa voitaisiin heräillä pitämään poliittinen retoriikka rakentavana.

Huumorissa mukana tärkeä viesti

Koski haluaa parodiallaan luonnollisesti viihdyttää Twitter-kansaa mutta myös herätellä ihmisiä. Suomen poliittisen viestinnän ja retoriikan muuttuminen ala-arvoiseksi huuteluksi on viimeinen asia, mitä hän toivoo.

– Siitä mä oon ollu huolissani, että Suomessa kansanedustajatasolla on viime aikoina alettu kritisoimaan neutraaleja medioita, kuten Yleä ja MTV:tä. Se on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Mä haluaisin että Suomessakin herättäis siihen, että tällainen yleinen journalismin luotettavuuden purkaminen on vakava asia ja siihen ei pitäisi lähteä mukaan.