Donald Trump, kryptovaluutat, käärmeöljykauppiaat – Kansan vihollinen -sarjan toinen luoja Roope Lehtinen kertoo, miten uutuusrikosdraama syntyi

C Moren valikoima kasvoi taannoin yhdellä alkuperäissarjalla, kun kyseisessä suoratoistopalvelussa julkaistiin Kansan vihollinen -nimeä kantavan rikosdraamasarjan kaksi ensimmäistä jaksoa.

Kansan vihollinen -sarjan päähenkilönä nähdään Kreeta Salmisen esittämä toimittaja Katja Salonen, joka on hiljattain aloittanut työt uuden kotikaupunkinsa sanomalehti Aamusanomissa.

Taustatyötä ja ymmärryksen lisäämistä

Lehtinen kertoo, että vaikka hän ja Varpio tuntevat mediakentän varsin hyvin jo entuudestaan, he kävivät sarjaa varten keskusteluja toimittajien kanssa. He myös luetuttivat käsikirjoituksen muutamilla suurissa mediataloissa työskennelleillä henkilöillä, jotta sarjassa esitettävä kuvaus journalistisista prosesseista olisi mahdollisimman uskottava ja todenmukainen.

– Pohdimme silloin vuonna 2018, että onko (kryptovaluutta-aihe) enää relevantti muutaman vuoden päästä, kun sarja tulee ulos. No, yllätys yllätys, se onkin paljon relevantimpi nyt kuin silloin, Lehtinen iloitsee.

Hän kertoo olevansa tyytyväinen tyyliin, jolla sarjan väkivaltaiset kohtaukset on toteutettu.

– (Sarjan väkivaltaiset kohtaukset) on toteutettu ehkä brutaalisti, mutta myöskin aika toteavasti. Sana mässäily on aika kaukana siitä tavasta, miten ne on tehty.