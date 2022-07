Toiset raahautuvat hädin tuskin korttelin ympäri, mutta Tom vei koiransa 7 vuoden mittaiselle "lenkille"

Savannah-koira teki astetta pidemmän lenkin – ja samalla ennätyksen! Savannah tassutteli maailman ympäri omistajansa Tom Turcichin kanssa. New Jerseystä kotoisin oleva Tom on nyt kymmenes ihminen, joka on onnistunut kävelemään maailman ympäri. Savannah on tiettävästi ensimmäinen samaan pystynyt koira. Katso kaksikon reissukuvia yllä olevalta videolta!