Eva-koira ei epäröinyt, kun puuma hyökkäsi omistajan kimppuun – "Olen sille henkeni velkaa"

Koiralle ikäviä vammoja

Wilson kiirehti viemään uskollisen Evan välittömästi eläinlääkäriin. Wilsonin aviomies, Connor Kenny, kertoi SFGATElle , että Eva kärsi kohtauksista ennen hoitoonpääsyä. Lisäksi sillä todettiin muun muassa kaksi murtumaa kallossaan ja vakavia vammoja vasemmassa silmässä. Koira on kuitenkin päässyt jo kotiin toipumaan.

– Koirani on sankarini, ja olen sille henkeni velkaa, Wilson kiittelee GoFundMe -joukkorahoitussivustolla, jossa koiran hoitoon kerätään rahaa.

View this post on Instagram

Rodulle ominaista käytöstä

Rodun tuntevia Evan rohkea käytös tuskin ihmetyttää, sillä se on täysin rodulle ominaista. Kennelliitto kuvaa belgianpaimenkoirien "puolustavan isäntäänsä täysin epäröimättä, peräänantamattomasti ja kiihkeästi". Belgianpaimenkoirilla on liiton mukaan kaikki paimen-, vahti-, suojelu- ja palveluskoiran ominaisuudet sekä "peloton luonne".

Belgianpaimenkoiria on neljä muunnosta, joista malinois on lyhytkarvainen. Belgianpaimenkoira malinois on saksanpaimenkoiran ohella Suomen yleisin poliisikoirarotu.