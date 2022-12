Toisen auton nykäiseminen penkasta voi kostautua kalliisti – älä ojenna auttavaa kättäsi, jos et todella tiedä, mitä teet

Moni autoilija on joutunut taas pinteeseen runsaan lumentulon seurauksena. Auton kaivaminen kinoksista on työläs homma kunnollisellakin lapiolla, mutta jos sellaista ei ylipäänsä löydy auton varustuksesta, voi liikenteeseen lähteminen osoittautua lähes mahdottomaksi.

Osa autoilijoista on löytänyt itsensä ja ajokkinsa ajoradan ulkopuolelta esimerkiksi virhearvion seurauksena. Kun näin käy, voi hinauskuluissa säästäminen kiinnostaa ja hommaan saatetaan ryhtyä omatoimisesti tai esimerkiksi ystävällisen sivullisen avulla.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistutti viime vuonna, että vaikka ensimmäisenä ulosajopaikalle saapuvan on ehdottomasti pysähdyttävä auttamaan ja tarkistamaan autossa olleiden kunto, ei sivullisella ole mitään velvollisuutta lähteä hinaamaan kenenkään autoa . Mikäli hinaaminen yhtään epäilyttää, kehottaa Vesalainen jättämään homman suosiolla ammattilaisille.

– Hinausyrityksillä on vastuuvakuutus mahdollisten hinauksesta aiheutuneiden vaurioiden varalle, Vesalainen huomautti ja muistutti hinausturvan kuuluvan moniin kaskovakuutuksiin.

Auttaja voi joutua maksajaksi

Vesalainen varoittaa, että mikään ei periaatteessa estä auton omistajaa hakemasta korvauksia autoaan vaurioittaneelta omatoimihinaajalta. Temppu on toki ikävä, jos auttaja on toiminut hyvässä uskossa, eikä ulosajanut osapuoli ole kieltäytynyt avusta – tai on jopa itse pyytänyt sitä.