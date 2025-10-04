Lappeenrannan Urheilu-Miesten kestävyysjuoksija Alisa Vainio teki lauantaina maratonin naisten Suomen ennätyksen 2.23.06 Vantaalla järjestetyllä SM-maratonilla.

Vainio, 27, alitti reilulla puolellatoista minuutilla Camilla Richardssonin entisen SE-ajan 2.24.38, jonka Richardsson juoksi vuonna 2023.

– Juoksu tuntui vahvalta ja askel hyvältä. Pystyin kiristämään ylämäessä ja rentouttamaan alamäessä, ylivoimaisena Suomen mestarina maaliin saapunut Vainio kiteytti SUL:n tiedotteessa.

Vainio säväytti jo syyskuussa MM-kilpailuissa Tokiossa ja sijoittui maratonilla parhaana eurooppalaisena viidenneksi. Hän juoksi Tokiossa ajan 2.28.32. Vainion edellinen ennätys 2.25.36 oli viime vuodelta Berliinistä.

– Halusin juosta kovan ajan. Tokiossa ei helteessä pystynyt juoksemaan kovaa ja se jäi harmittamaan. Tokion jälkeen reenit kulki ihan älyttömän hyvin ja halusin olla tänään rohkea.

Vainio kuvaili ennen lauantain kilpailua, että hän aikoi lähteä liikkeelle paineitta ja edetä päivän vireen mukaan. Se toi Suomen ennätyksen.

– En hirveästi seurannut väliaikoja. Tärkeintä on pitää itsensä rentona. Puolimaratonin ajan huomasin ja olin vähän, että oho, Vainio tokaisi.

– Tämä Suomen ennätys merkkaa minulle sitä, että teen oikeita asioita, minulla on hyvä tukiverkosto ja hyvät reenikamut.

Marraskuussa 28 vuotta täyttävä Vainio oli ylivoimainen ja päihitti kilpasiskonsa hirvittävällä erolla. Lahden Ahkeran Petra Kilpeläinen otti hopeaa ajalla 2.46.30 ja Vaasan Toverien Jaana Strandvall pronssia ajalla 2.49.13.

Polvijärven Urheilijoiden Kari Heikura voitti miesten SM-maratonin ajalla 2.22.33. Helsingin Kisa-Veikkojen Aki Nummela (2.24.26) oli toinen ja Himangan Urheilijoiden Sami Pahkala (2.30.09) kolmas. Vainio olisi sijoittunut siis miestenkin kisassa hopealle.