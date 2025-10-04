Teijo Kööpikkä voi sittenkin nousta mitaleille parayleisurheilun MM-kisojen F57-luokan kuulassa.

Kööpikkä sijoittui kilpailussa neljänneksi tuloksella 14,51, mutta hänen edeltään Brasilian Thiego Paulino dos Santos on alustavien tietojen mukaan pudonnut tuloslistalla, koska hänen kolme pisintä työntöään olisi hylätty.

Suomen joukkueenjohtaja Mika Vakkuri kertoo Urheiluliiton tiedotteessa, että tästä hylkäyspäätöksestä on myös protestoitu. Vakkurin saaman tiedon mukaan juryn käsittelyssä olisi muitakin protesteja.

Jos Kööpikkä nousee mitaleille, hän saavuttaisi Suomen joukkueen toisen mitalin Intian Delhissä kisattavissa MM-kisoissa. Sunnuntain päätöspäivässä suomalaisia ei ole mukana.