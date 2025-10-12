Norjan yleisurheilutähti Henriette Jäger yllättyi vieraillessaan japanilaisessa onsenissa (nimitys sekä kuumille lähteille että niiden yhteydessä toimiville yleisille kylpylöille Japanissa).

Jäger päätti Tokion MM-kilpailujen jälkeen jäädä maahan viettääkseen lomaa poikaystävänsä Jacob Vaulan kanssa. Kaksikko päätti testata paikallista onsenia. Lämpimien lähteiden keskellä odotti kuitenkin järkytys.

– Olin pakannut uimapuvun ja kaiken. Se ei ollut kuitenkaan sellaista, mitä siellä piti olla. Se oli todella erikoista. Saimme todella kokea japanilaista kulttuuria, Jäger kertoi NRK:lle.

Onsenissa mennään nimittäin kylpemään täysin alasti.

– Onneksi naiset ja miehet ovat erillään kylpylässä, Jäger totesi.

22-vuotias Jäger on tehnyt väkevää nousua kohti maailman huippua. Norjalainen on saavuttanut 400 metrillä MM-pronssia ja EM-hopeaa hallissa. Tokion MM-kisoissa sijoitus oli seitsemäs. Pitkässä viestissä tuli kuudes tila ja samalla Norjan ennätys. Jäger juoksi viestissä ankkuriosuuden.