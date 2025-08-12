Armand Duplantis: Maailmanennätys!

Julkaistu 28 minuuttia sitten
Jere Hultin

Ruotsin seiväshyppytähti Armand Duplantis on tehnyt jälleen uuden maailmanennätyksen.

Uusi maailmanennätys kirjataan lukemiin 629. Hän paransi omissa nimissään ollutta ennätystä tuttuun tapaansa yhdellä senttimetrillä. Duplantis ylitti korkeuden toisellaan Unkarin Budapestin kultatason kilpailussa.

25-vuotias Duplantis teki edellisen maailmanennätyksen (628) heinäkuussa Tukholmassa. Kaikkiaan ruotsalainen on parantanut ME-lukemia nyt 13 kertaa. Hänen ensimmäinen maailmanennätyksensä syntyi vuonna 2020 ja oli 617.

Budapestissa toiseksi hyppäsi Kreikan Emmanouil Karalis tuloksella 602. Kolmas oli Australian Kurtis Marschall, hän jäi 582:een.

