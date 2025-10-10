Femke Bol vaihtaa päämatkaansa 400 metrin kilpailuista 800 metrille.

Arvokisakultia 400 metriltä sekä aitojen kanssa että ilman niitä kahminut alankomaalaistähti Femke Bol, 25, ilmoitti päämatkansa tuplaamisesta perjantaina. European Athletics luonnehtii siirtoa "sokkiratkaisuksi".

– Uusi luku: 800 metriä, Bol kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Alankomaalainen kuvaili 400 metrin aitajuoksun antaneen hänelle unohtumattomia muistoja ja muovanneen hänestä sen urheilija, joka hän nykyään on. Bol lähtee seuraavaksi innoissaan muutoksen tielle.

– 800 metriä on täysin uusi haaste – sellainen, joka innostaa minua, koska se vaatii uusia vahvuuksia, strategioita ja sitkeyttä. Tavoitteenani ei ole vain kilpailla, vaan myös menestyä korkeimmalla tasolla.

Ratakierroksen suurtähti Bol on voittanut ulkoratojen MM-kultaa 400 metrin aidoissa kahdesti ja kerran 4 x 400 metrin viestissä. Ulkoratojen Euroopan mestaruuksia hän on saavuttanut viisi – kaksi niistä 400 metrin aidoissa, yhden sileällä ja kaksi viesteissä.

Olympialaisissa Bol on voittanut kultaa 4 x 400 metrin sekaviestissä.