Alisa Vainio juoksi uuden maratonin naisten Suomen ennätyksen 2.23.06 Vantaalla järjestetyissä SM-kisoissa lauantaina.
Aiempi SE-aika kuului Camilla Richardssonille, joka kellotti 2.24.38 vuonna 2023. Suomen ennätysaika parani siis roimasti.
Vainio juoksi upeasti viidenneksi Tokion MM-kisoissa viime kuussa. Lappeenrantalainen pääsi tuolloin parhaana eurooppalaisena maaliin ajassa 2.28.32.
Vainion edellinen ennätys 2.25.36 oli viime vuodelta.
27-vuotias kestävyysjuoksija on suuri mitalisuosikki yleisurheilun EM-kisoissa, jotka käydään Birminghamissa elokuussa 2026.