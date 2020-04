Suomessa kehitetään useita rokotteita koronavirukseen – ensimmäinen niistä testiin ehkä jo alkukesästä: "Henkilö toimisi itse ikään kuin rokotetehtaana"

Kalle Saksela on Helsingin yliopiston virologian professori ja yksi Suomessa koronavirusrokotetta kehittävistä tutkijoista. Saksela kehittää nenän kautta annettavaa rokotetta yhdessä Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Kari Alitalon ja Itä-Suomen yliopiston akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmien kanssa. Aikataulu on ollut nopea, sillä tarkoitus olisi saada rokote testaukseen jo alkukesästä.

– Olemme valinneet olemassa olevan tieteellisen tiedon perusteella parhaimmat palikat ja yhdistäneet niitä. Tämä tieto on julkista ja tutkimusyhteisön tuottamaa, eikä meillä ole siihen yksinoikeutta. Olemme tehneet täysin avoimen ratkaisun, joka on vapaasti kenen tahansa kopioitavissa, Saksela selventää.

"Kilpailemme ainoastaan aikaa ja virusta vastaan"

Jos työryhmä ei pyri kaupallistamaan rokotetta, niin miten sen kehittäminen hyödyttää ketään? Sakselan mukaan kyse on ennen kaikkea Suomelle tarjottavasta omasta vaihtoehdosta.

– Kilpailemme ainoastaan aikaa ja virusta vastaan. Meidän filosofiamme on varmistaa, että Suomella olisi tällainen rokotevaihtoehto jo ihan huoltovarmuudenkin kannalta. Jos käy niin, että matkan varrella kaupallisen valmistajan rokote valmistuu nopeammin, ottaisimme sen ilolla vastaan, hän kertoo.

Koronavirustautia vastaan kehitettyjen rokotteiden kilpajuoksu on ollut kovaa. Vielä mistään päin maailmaa ei löydy rokotetta, joka suojaisi Covid-19 -koronavirukselta, mutta esimerkiksi Britanniassa Oxfordin yliopisto on aloittanut jo joitakin ihmiskokeita.

Sakselan mielestä on hyvin tärkeää erottaa se, milloin rokote on teknisesti ottaen valmis ja milloin se on lainsäädännön mukaan sellainen, että se voisi saada hyväksynnän myyntilupaa varten. Teknisesti rokotteet valmistuvat nopeasti, mutta turvallisuuden varmistamiseksi rokote käy läpi kolmivaiheisen testauksen.