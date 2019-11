Toimitusjohtajat toivovat Telian Bonnier -kaupan mahdollistavan suoratoistojättien haastamisen paikallisella sisällöllä – "Haluamme kertoa voimakkaita suomalaisia tarinoita suomalaiselle yleisölle"

Telia Companyn vt. toimitusjohtaja Christian Luiga ja Bonnier Broadcastingin toimitusjohtaja Casten Almqvist vierailivat tänään MTV Uutiset Livessä keskustelemassa kaupan vaikutuksista yhtiöihin ja niiden tulevaisuuteen.

Molemmat johtajat ovat sitä mieltä, että kauppa on historiallinen.

– Tämä on uraauurtava fuusio mediayhtiön ja teleoperaattorin välillä. Otamme molempien yhtiöiden asiakaskunnan ja vahvat brändit. Yhdistämme parhaan sisällön parhaaseen nettiin, Luiga sanoo.

– Voimme ottaa kaiken, mitä MTV:lle (Ruotsin) TV4:llä ja CMorella on ja tuoda sen Telian asiakkaille ja Telian kosketuskohtiin. Toinen tärkeä asia on, että nyt me voimme luoda jotakin täysin erilaista asiakkaillemme ja myös heille, jotka eivät ole vielä meidän asiakkaitamme.

"Tämä on rakettipolttoainetta strategiallemme"

Almqvist sanoo, että fuusion myötä uusi yhtiö pystyy kilpailemaan paremmin suurten suoratoistopalveluiden kanssa.



– Emme tee tätä siksi, että MTV:llä, TV4:llä tai CMorella olisi ongelmia vaan siksi, että katsomme eteenpäin. Näemme, että televisioliiketoiminnassa kilpailu muuttuu entistä kireämmäksi Suomessa, kun globaalit amerikkalaiset jättiläiset taistelevat käyttäjistä. Näemme, että tämä kauppa on juuri vastaamista tähän haasteeseen. Tämä on kuin rakettipolttoaineen lisäämistä olemassa olevaan strategiaamme.



Entä muuttuuko jokin asian suomalaisen televisiokatsojan tai Telian asiakkaan kannalta?



– Ilman muuta! Kysymys on vain, että mikä. Koko idea on, että molemmissa yhtiöissä on tehty todella hyvää työtä kuluttajien mieltymysten täyttämisessä sisällöissä. Fuusio mahdollistaa meille tämän jatkamisen ja myös uusien asioiden tekemisen. Mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa, siihen meidän täytyy palata myöhemmin, Luiga sanoo.



Johtajat eivät osaa vielä sanoa, kuinka nopeasti muutoksia on odotettavissa. Almqvist kuitenkin arvelee, että ensin muutokset näkyvät Telian palveluissa.

"Paikallinen on tärkeää"

Luiga sanoo, että Telia aikoo kilpailla amerikkalaisia suoratoistopaleluiden jättiläisiä vastaan olemalla paikallinen.



– Paikallinen on tärkeää, paikallinen Ruotsissa ja paikallinen Suomessa. Tiedämme, että kilpailijoillamme on vahvat lihakset, mutta yhdessä meidän kahdella yhtiöllämme on myös isot lihakset ja olemme todella, todella relevantteja paikallisuudessa.

Almqvist sanoo, että koko fuusion keskiössä ovat asiakkaat ja käyttäjät. Heille halutaan tarjota amerikkalaispalveluita paikallisempaa sisältöä.

– Tämä kaikki tehdään asiakkaita varten. Haluamme kertoi voimakkaita suomalaisia tarinoita suomalaiselle yleisölle. Sen varmistamme yhdistämällä voimamme tämän fantasitsen yrityksen eli Telian kanssa, Almqvist sanoo.



Luiga sanoo, että palaute kaupasta on ollut positiivista mukaan sekä yhtiöiden työntekijät että osaakkeenomistajat ovat ottaneet kaupan positiivisesti vastaan.