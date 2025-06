Markkinaoikeus: Soitot Telian sopimusasiointinumeroon liian kalliita

Markkinaoikeus on määrännyt kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta Telia Finland Oyj:lle puhelinasioinnin hintaa koskevan kiellon.

Markkinaoikeuden mukaan puhelinasioinnissa ei saa käyttää numeroa, johon soittamisesta veloitetaan suurempia kuluja kuin kuluttajan liittymäsopimuksen mukaisesta puhelusta tavalliseen maantieteelliseen kiinteän puhelinverkon tai matkapuhelinverkon numeroon soitettaessa.

Kieltoa on noudatettava syyskuun alusta alkaen 150 000 euron sakon uhalla, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamies odottaa, että muutkin yritykset sopeuttavat toimintansa oma-aloitteisesti vastaamaan päätöstä viimeistään päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Markkinaoikeudelta toivottiin ennakkopäätöstä

Kuluttaja-asiamies haki viime vuonna markkinaoikeudelta ennakkoratkaisua siitä, kuinka paljon kuluja kuluttajalle saa aiheutua soittamisesta yrityksen numeroon.

Päätöstä toivottiin sellaisessa tapauksessa, kun asiakas on puhelimitse yhteydessä yritykseen olemassa olevaan sopimukseensa tai aikaisempaan ostokseensa liittyvässä asiassa.

–Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat voivat hoitaa sopimuksiinsa liittyviä asioita sekä reklamoida virheistä, irtisanoa sopimuksen ja käyttää muita lakisääteisiä oikeuksiaan tehokkaasti ja ilman lisäkuluja, tiedotteessa todetaan.

Sopimusasiointipuhelusta saa aiheutua korkeintaan tavanomaiset kustannukset, joita kuluttajalle aiheutuisi soittamisesta tavalliseen puhelinnumeroon.

Telian sopimusasiointinumero on yritysnumero

Telian sopimusasiointinumero on valtakunnallinen tilaajanumero eli niin sanottu yritysnumero, jonka hinnoittelu eroaa normaaleista puhelinnumeroista.

Yritysnumeroon soittamisesta peritään matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu, joka ei yleensä sisälly liittymän kiinteään hintaan tai on kalliimpi kuin soittaminen normaaliin puhelinnumeroon.

Matkapuhelinmaksu on nykyisin operaattorin mukaan noin 17–18 senttiä minuutilta.

Asiaan yritetty vaikuttaa aiemminkin

Markkinaoikeus vahvisti kuluttaja-asiamiehen näkemyksen siitä, että kuluttajille ei saa aiheutua sopimusasiointipuhelusta sellaisia kuluja, joita niille ei tosiasiassa aiheudu puhelusta tavalliseen kiinteän puhelinverkon maantieteelliseen tai matkapuhelinverkon numeroon.

Asiaa ratkaistessaan markkinaoikeus otti huomioon kuluttajaoikeusdirektiivin vaikutuksen kuluttajansuojalain tulkintaan.

Koska Telian käyttämään sopimusasiointinumeroon soittamisesta aiheutuu kuluttajalle näihin tavallisiin numeroihin soittamisen ylittäviä kustannuksia, markkinaoikeus katsoi Telian menettelyn olleen kuluttajansuojalain vastaista.

–Vihdoin saimme vahvistuksen sille, että kuluttajan pitää voida asioida puhelimitse ilman lisäkuluja sopimustaan tai tehtyä kauppaa koskevassa asiassa. Tämä on keskeistä kuluttajan oikeuksiin pääsyn kannalta, ja on tärkeää, että asiaan on nyt saatu selvyys tuomioistuinratkaisulla, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamies teki jo vuonna 2018 aloitteen sopimusasiointipuheluita koskevan sääntelyn muuttamisesta ja on useissa lausunnoissa ja muissa yhteyksissä pyrkinyt vaikuttamaan asiaan.

Lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2020, mutta kuluttaja-asiamiehen esiin tuomia huolia ei otettu silloinkaan huomioon.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Telia Company omistaa MTV Oy:n.