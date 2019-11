Nuoret lääkärit pelkäävät HUS:ssa – vaikeuksista puhuminen voi johtaa lisäongelmiin: "Tällaisia tarinoita liikkuu"

– Niin kuin raportissa sanotaankin, niin ihmiset vähän pelkäävät. HUS:lla on aikamoinen monopoliasema pääkaupunkiseudulla työnantajana. Ollaan aika varovaisia siitä, mitä uskalletaan ääneen sanoa.

– No ainakin tällaisia tarinoita liikkuu. Toki harvoin ne tulevat julkisuuteen.

Raju työtaakka estää oppimista

Launio nostaa esille kaksi pääongelmaa koulutuspaikkana. Ensimmäinen on työn silppuuntuminen, joka vaikeuttaa kokonaiskuvan saamiseen erikoistumisalan koulutuksesta.

Toinen on monen lääkärin kohtuuton työmäärä.

– Meidän kyselyssä kolmannes erikoistuvista lääkäreistä sanoo, että heidän työkuormansa on niin suuri, että he eivät pysty oppimaan siinä uutta. Toki kun olemme erikoistumiskoulutuksessa, niin sitä aikaa uuden oppimiselle pitäisi olla.

Tietovaatimus kasvaa jatkuvasti

Raportit ja uutisointi niistä ovat saaneet ymmärryksen lisäksi kritiikkiä, että työkuormasta saattaa eri sukupolvilla olla eri käsitys. Launio ei usko, että kyse on siitä.

– Ensinnäkin lääketiede on edennyt viime vuosikymmenien aikana. Kertakaikkiaan se tietomäärä, joka meidän pitää hallita on kasvanut. Sanotaan, että lääketieteellisen tiedon määrä kaksinkertaistuu noin 73 päivässä. Ihan jo se tiedollinen vaatimus on muuttanut toimintaympäristöä.