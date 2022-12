Toimittajilta tylyä tekstiä Brasiliasta MM-kisoissa – tämä pisti erityisesti silmään: "Hän halusi olla sankari, nyt hän on idiootti"

Puolivälierä Hollanti–Argentiina perjantaina 9.12. klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studiolähetys käyntiin jo klo 20.

– Olen sanonut sen sata kertaa. Jos olet paras pilkkujen vetäjä ja joukkueen johtohahmo, niin sinun ei tule koskaan haaveilla sankarin viitasta ja odottaa viimeisen pilkun vetämistä. Lauo ensimmäinen tai toinen, tai ainakin neljäs. Mutta ei koskaan viidettä. Neymar halusi olla sankari, mutta nyt hän on idiootti, urheilutoimittaja Alex Truica kirjoitti Twitterissä .

– Brasilia putoaa, ilman että Neymar edes ehtii laukomaan pilkkuaan. En ymmärrä, miksi he tekevät näin. Muistan, että Cristiano Ronaldo ei laukonut yhtään pilkkua vuoden 2012 EM-kisoissa, koska hänet oli valittu viidenneksi vetäjäksi. Typeryyttä, Panja totesi .

– Ei saa olla niin, että Neymar ei lauo ollenkaan pilkkua. Ymmärrän, että hän on viides pelaaja, mutta ei pitäisi olla mitään kiveen hakattua listaa. Tällä tavalla hänen olisi pitänyt olla neljäs vetäjä. Vaikka Marquinhos olisi tehnyt maalin, ei hän olisi välttämättä päässyt laukomaan, Sacco sanoi Twitterissä.

– Viides rangaistuspotku on ratkaiseva sellainen. Siinä on eniten painetta ja siksi sen vetäjänä pitää olla sellainen henkilö, joka on henkisesti eniten valmiina, Tite totesi.