Anthony joutui riisuutumaan ilkosilleen Qatarin MM-kisoissa – vartijat nöyryyttivät brittifania

Jo aiemmin MM-kisoissa on nähty lukuisia tilanteita, joissa kannattajien pääsy stadioneille on estetty sateenkaariväristen asusteiden ja vaatteiden takia. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi, että sateenkaaren värit olisivat sallittuja alkulohkon toisesta ottelukierroksesta lähtien. Saman viestin vahvisti TalkSportin haastattelussa maanantaina Qatarin MM-kisapomo Hassan Al Thawadi.

– Sen jälkeen he tarkistivat minut metallinpaljastimella. Se ei aktivoitunut, mutta he sanoivat, että minulla oli jotain metallia ylläni. He ohjasivat minut yksityiselle alueelle, jossa he ensin pyytivät minua ottamaan pois shortsini, sitten kenkäni ja lopulta alushousuni. Vartija kävi perusteellisesti kehoni ja vaatteeni läpi metallinpaljastimella. Hän oli melkein anteeksipyytelevä lopussa, koska oli selvää meille molemmille, että hän ei löytäisi mitään. Se kaikki kesti noin kymmenen minuuttia, Johnson jatkoi.