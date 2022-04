Sanna Kärsämänojan identiteetti varastettiin – huonekalutoimitus omalla pihalla oli vasta alkua

Vaikka Vastaamon tapaus on monelta suomalaiselta jäänyt jo unholaan, eivät identiteettivarkauden uhrit pysty unohtamaan. Ei, koska muistutuksia tulee vähän väliä.

Kärsämänoja oli melko välittömästi ymmärtänyt, mistä on kyse.

– Siinä kohtaa, kun huomasimme kuskin kanssa, että lähetyslistassa on aivan vieras puhelinnumero, heräsimme.

He tekivät kuskin kanssa kuitenkin päätöksen, että tavarat jäävät Kärsämänojan kotiin.

Tilaukset jatkuivat

– Syötin siitä kirjeestä postikoodin OmaPostiin ja sieltä tuli heti ilmoitus, että paketti on jo haettu.

– Sieltä kerrottiin, että ei ole muuten ensimmäinen tälle puhelinnumerolle kulkenut lähetys, että niitä on huomattava määrä.

– Niiden toimituksesta tulee edelleen laskuja. Luotonmyöntäjä on vakuuttunut siitä, että minä olen se, jonka täytyy maksaa niiden kuljetus.

Uusia perintälaskuja tulee edelleen

– Toimija on tehnyt niin, että hän on tilannut laskut itselleen sähköpostiin. Näin ollen hän saa ensimmäiset muistutuslaskut sinne. Vasta ne perintälaskut tulevat minulle.

– Sen jälkeen luotonmyöntäjä lopettaa, jos lopettaa, perinnän. Joidenkin kanssa on joutunut vähän enemmän painimaan.

Korkokenkiä ja hiuslisäkkeitä

– Kyseessä on miesoletettu. Nämä tilatut asiat ovat stereotyyppisesti ajateltuna hyvinkin feminiinisiä juttuja. Siellä on esimerkiksi kirkkaanpunaisia 60 senttimetrin pituisia hiuslisäkkeitä ja korkokenkiä. Toki hänkin niitä voi käyttää, mutta luulen, että kyseessä on pariskunta.