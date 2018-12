Toimeentulotukiasiakas voi joutua odottamaan rahatta jopa kuukausia – Kela: "Kyllähän se on pitkä aika"

– Kyllähän tämä asiakkaalle on pitkä aika odottaa, kertoo Jenni Mäkelä, joka toimii Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen puheenjohtajana.

Tänä aikana asiakkaalla on mahdollisuus hakea kunnalta täydentävää toimeentulotukea. Tilanteesta tekee hankalan kuitenkin se, että kunta ei välttämättä myönnä tätä tukea.

Kelan ja kuntien välisessä yhteistyössä yhä petrattavaa



Kelassa myönnetään, että on asiakkaita, jotka joutuvat olemaan rahatta kuukausiakin eli koko käsittelyprosessin ajan.

– Tämmöisiä tilanteita on tullut vastaan kyllä, sanoo Mäkelä.

Tilanne on parantunut, sillä vielä keväällä oikaisuvaatimuspäätöstä sai odottaa keskimäärin 136 päivää. Parantamisen varaa on yhä.

– Meillä on vielä Kelan ja kuntien välisessä yhteistyössä parantamisen varaa. Yhteistyötä tiivistämällä pystyisimme vaikuttamaan myös tällaisiin tilanteisiin.

Kela parantanut palveluaan



Moni asiakas on tyytymätön Kelan tekemään toimeentulotukipäätökseen. Pelkästään tarkistushakemuspäätöksiä Kelassa tehdään 35 000–40000 joka kuukausi.

– Jos on kysymys ihan uudesta selvityksestä, mitä asiakas haluaa siihen asiaan tuoda, silloin asiakkaan tulisi tehdä se tarkistushakemus. Näin se pystytään meillä Kelassa käsittelemään nopeammin. Jos kyse on selvän virheen korjaamisesta, asiakkaan tulisi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, että se saadaan heti käsittelyyn.

– Meillä on vajaa 3000 oikaisuvaatimusta odottamassa käsittelyä. Pahimmillaan niitä oli reilusti yli 9000, sanoo Mäkelä.

Kelassa ratkaistujen oikaisuvaatimusten määrä on liki kolminkertaistunut puolessa vuodessa. Lokakuussa niitä tehtiin liki 4000 kappaletta.

– Me ollaan tehty kovasti töitä sen eteen, muun muassa rekrytoimalla uutta henkilöstöä.

Moni hakemus hyväksytään



– Asiakkaan kannalta on sinänsä hyvä, että meillä on oikaisuvaatimuskeskus, jossa hänen asiansa käsitellään perusteellisesti ja jos siellä on oikaistavaa, niin ne korjataan.