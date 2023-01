Vammaisjärjestöt: Miksi viranomaiset saavat olla noudattamatta lakia? Moni vammainen saa palvelunsa vasta vuosien oikeusprosessien kautta: "Piittaamattomuutta!"

Henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, asumisen palvelut, kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuet. Siinä muutamia tyypillisiä asioita, joista vammaisjärjestöjen arjessa taistellaan. Vammaisjärjestöstä kerrotaan, että on yleistä, että palvelujärjestäjät eivät noudata lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä päättäessään vammaisten henkilöiden palveluista.

"Usein ne prosessit voivat kestää yli kolmekin vuotta"

– Ja vaikka se hallinto-oikeuden päätös olisi asiakkaalle myönteinen, että hänen kuuluisi saada se palvelu, niin silti sitten kunnat hakevat valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, myös sellaisissa asioissa, joista on jo ennakkoratkaisuja olemassa, jatkaa Kölhi.

"Sydämetöntä"

– Sinä aikana henkilön toimintakyky voi mennä huonompaan kuntoon. Hän tarvitsee raskaampia palveluita. Ja se odotusaika on inhimillistä kärsimystä asiakkaalle ja hänen läheisilleen, Kölhi toteaa.

Pitkät prosessit tarkoittavat muun muassa sitä, että iäkkään vammautuneen henkilön kohdalla voi käydä niin, että henkilön toimintakyky on prosessin aikana laskenut niin paljon, että hän onkin sitten vihdoin myönteisen päätöksen saadessaan ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa tai piirissä ja silloin kotiin haettavat vammaispalvelut enää tule kyseeseen.

– Erityisen kohtuutonta, suorastaan sydämetöntä, on palveluiden myöntämisen ja järjestämisen viivyttäminen sellaisten lasten kohdalla, joilla on esimerkiksi jokin etenevä ja varhaiseen menehtymiseen johtava vamma tai pitkäaikaissairaus, juristi toteaa.

Hyvinvointialueita halutaan sanktioida

– Sen lisäksi, että se on piittaamattomuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, se on myös piittaamattomuutta meidän lainsäädännöstämme ja oikeuskäytännöstämme.

"Päätöksen tekee eli hakemuksen hylkää vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä"

– Ensimmäisessä vaiheessa päätöksen tekee eli hakemuksen hylkää vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä. Käsittääkseni hän usein joutuu noudattamaan kunnan ja jatkossa hyvinvointialueen ei-lainmukaisia sisäisiä ohjeita, joita ei tietenkään saisi olla olemassa. Usein sosiaalityöntekijä keskustelussa viittaa myös siihen, että päätöksen on tosiasiallisesti tehnyt ”tiimi”, vaikka se siis onkin kirjattu sosiaalityöntekijän tekemäksi.

– Oikaisuvaatimuksen käsittelee ja useimmiten hylkää, ennen kunnan ja nykyisin hyvinvointialueen, oikaisuvaatimuksia käsittelevä toimielin, eli usein nimeltään yksilöasiainjaosto. Syy siihen miksi oikaisuvaatimuksetkin yleensä hylätään, on siinä, että päätösesityksen tuolle käsittelevälle toimielimelle usein valmistelee jo tuossa ensimmäisessä vaiheessa päätöksen tehnyt, tai päätöksentekoon ”tiimissä” osallistunut viranhaltija.

"Tämä loukkaa asiakkaan oikeusturvaa"

Kölhi kertoo, että hyvinvointialueiden ja sote-uudistuksen lainsäädäntöä valmisteltaessa sosiaalihuoltolain oikaisuvaatimusta koskevaan sääntelyyn on lipsahtanut virhe.

– Hyvinvointialueiden on ollut mahdollista valita oikaisuvaatimusten käsittelyn organisointitavaksi myös viranhaltijaoikaisu. Eli tällöin olisi mahdollista, että päätöksen tehnyt tai sen tekemiseen osallistunut viranhaltija ei vain valmistelisi vaan voisi myös ratkaista oikaisuvaatimuksen. Tämä loukkaa asiakkaan oikeusturvaa. Tietääkseni pääosa hyvinvointialueista on nimennyt oikaisuvaatimuksia käsittelemään yksilöasiainjaoston, mutta ainakin muutama hyvinvointialue on valinnut tämän viranhaltijaoikaisun.