"Todennäköisyys ei ole enää nolla" – suomalaisen ydinaseasiantuntijan mukaan Venäjän varoituksiin tulee suhtautua vakavasti

Olli Heinonen asuu Washingtonissa ja New Yorkissa ja on tehnyt elämäntyönsä ydinasevalvonnan parissa. Pisimpään hän on työskennellyt YK:n kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA), jossa hän toimi myös ydinasevalvonnan johtajana ja varapääjohtajana. Työ on vienyt hänet autoritaaristen valtioiden kulissien taa esimerkiksi Irakissa, Iranissa ja Pohjois-Koreassa.