Asiantuntija vertaa Putinin taktiikkaa Nixoniin – ydinaseuholla kaksi tarkoitusta

Venäjä ei tuo ydinaseita osaksi Ukrainan sotaa, koska siitä ei olisi Venäjälle mitään hyötyä. Tätä mieltä on brittiläisen International Institute of Strategic Studies -ajatushautomon teknologian ja asevalvonnan johtaja William Alberque. Hän on seurannut ydinaseita ja asevalvontaa yli 25 vuoden ajan ja tehnyt aiemmin pitkän uran Naton palveluksessa.