Britannia ja Norja ovat allekirjoittaneet sopimuksen venäläisten sukellusveneiden paikantamiseksi.
Britannia ja Norja ovat allekirjoittaneet puolustussopimuksen, jonka myötä ne tulevat jatkossa käyttämään yhdessä laivastojensa aluksia venäläisten sukellusveneiden paikantamiseen Pohjois-Atlantilla.
Asiasta tiedottaneen Britannian puolustusministeriön mukaan yhteislaivastoon kuuluu ainakin 13 alusta.
Sopimuksen tarkoituksena on suojella muun muassa merenalaisia kaapeleita. Britannian puolustusministeriön mukaan Britannian aluevesillä havaittujen venäläisten alusten määrä on kasvanut 30 prosentilla viimeisen kahden vuoden aikana.
Sopimuksen mukaan maiden laivastot operoivat brittiläisvalmisteisia tyypin 26 fregatteja.
Britannian pääministeri Keir Starmer kutsui sopimusta historialliseksi. Starmerin mukaan sopimus vahvistaa Britannian kykyä suojella kriittistä infrastruktuuriaan.